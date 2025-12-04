Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Общество

Новогодние комплекты в Билайне: HONOR X9d с выгодой 7 тысяч рублей, бонусными рублями и пауэрбанком

04 декабря 2025 10:21 Общество
Новогодние комплекты в Билайне: HONOR X9d с выгодой 7 тысяч рублей, бонусными рублями и пауэрбанком

Фото: Билайн

Билайн запустил акцию «Новогодняя коллекция выгод», в рамках которой клиенты могут приобрести новый смартфон в комплекте с бонусными рублями и дополнительными товарами.

В новогодней подборке оператора одним из ключевых предложений стал HONOR X9d 256 Гб, который можно приобрести с выгодой в 7000 рублей. За стоимость смартфона при покупке в интернет-магазине Билайна клиент получает 6000 бонусных рублей на связь и портативное зарядное устройство. Совершая покупку в офисах обслуживания, клиенты могут выбрать вместо пауэрбанка другие дополнительные товары и услуги. 

В акции участвуют устройства и других популярных брендов, а максимальный размер выгоды может составить до 30 000 рублей от розничной цены смартфона, в зависимости от выбранной модели. 

HONOR X9d — новинка в линейке бренда, которую производитель презентует как «неубиваемый смартфон». Модель создана с акцентом на повышенную прочность: экран и корпус выдерживают случайные падения и активное использование, оставаясь при этом лёгкими и стильными. HONOR X9d сочетает современный дизайн, длительную автономность и производительную начинку, что делает его надёжным выбором для тех, кто хочет получить новый смартфон, устойчивый к повреждениям и готовый к любым сценариям повседневной жизни.

Предложение действует с 01.12.2025 г. по 29.01.2026 г. Подробнее об условиях и ограничениях — на сайте beeline.ru

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на beeline.ru.
г. Москва, ОГРН 1027700166636

