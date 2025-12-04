Стартует открытое бета-тестирование шутера PIONER на "Играх Ростелеком" Общество

Фото: ПАО "Ростелеком"

Пользователям платформы «Игры Ростелеком» с 4 по 9 декабря доступно финальное открытое бета-тестирование шутера PIONER (18+). Действие разворачивается на постапокалиптическом острове Тартарус, игра побуждает игроков исследовать, разрабатывать стратегии и выживать в мире, где от их выбора многое зависит. На этапе тестирования игроки смогут опробовать новые механики и получить уникальные игровые бонусы. Премьера шутера, разрабатываемого российской студией GFAGames, состоится эксклюзивно на платформе «Игры Ростелеком» 16 декабря.

На платформе «Игры Ростелеком» можно сделать официальный предзаказ игры, которую можно будет скачать на платформе и получить уникальные бонусы. Во время бета-тестирования игрокам будет доступна полная сюжетная кампания, новые рейды, локации (Среднеземье, Грибная равнина и другие территории) и несколько режимов командного боя, то есть больше контента, чем было представлено ранее в демоверсии или плейтестах.

Антон Быковский, директор игрового направления «Ростелекома»:

«Бета-доступ к Pioner — первое открытое тестирование на платформе “Игры Ростелеком”. Это проверка не только для игры, но и для нас самих. Мы уверены, что оно пройдет успешно и подтвердит, что серверные возможности “Ростелекома” способны обеспечить наилучший игровой опыт».

Александр Никитин, основатель, CEO GFAGames:

«Мы проводим финальное тестирование, чтобы проверить, как работают критически важные системы и ключевые модули при нагрузке. Тестирование необходимо, чтобы на запуске игроки смогли получить удовольствие, а технические проблемы были сведены к минимуму. Надеемся, что в тестировании примет участие как можно больше игроков. Удачи на Тартарусе!»

Начать тестирование российские игроки смогут 4 декабря в 17:00 одновременно со всем миром. Чтобы запустить игру, необходимо скачать лаунчер с сайта «Игр Ростелеком» и установить его на ПК, в нем будет доступна игра «PIONER Открытое бета тестирование». Бета-тестеры смогут делиться обратной связью и сообщать разработчикам об ошибках через форму в самой игре и в социальных сетях Pioner.

«Игры Ростелеком» — новая онлайн-платформа для геймеров, предоставляющая уникальные возможности для разработчиков и дистрибьюторов видеоигр. Площадка объединяет игровой маркетплейс и лаунчер для партнеров из игровой индустрии.

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».

