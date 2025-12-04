Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Новости партнеров

HR-Платформы: что это такое, как работает и какие технологии используются

04 декабря 2025 15:32

erid: 2SDnjcLoodh

Что Такое HR-Платформа (HCM/HRM)?

Современное управление персоналом (Human Resource Management, HRM) давно вышло за рамки простого кадрового учета. HR платформа, или система управления человеческим капиталом (Human Capital Management, HCM) - это комплексное программное обеспечение, чаще всего облачное, разработанное для автоматизации всех ключевых HR-процессов в организации.

Суть HRM/HCM-системы

Главная задача такой платформы - превратить HR-функцию из операционного инструмента (ведения баз данных и бумажного документооборота) в стратегическую, позволяющую принимать решения, основанные на данных. Современная HR-платформа - это не отдельный набор программ, а единая экосистема взаимосвязанных модулей, которые охватывают полный цикл работы с сотрудником: от найма до развития и удержания.

Анатомия современной HR-Системы: Ключевые модули

Архитектура платформы строится на модулях, каждый из которых отвечает за свой этап жизненного цикла сотрудника в компании:

Рекрутинг и ATS (Applicant Tracking System)

Это основа любой современной платформы. Модуль ATS автоматизирует всю воронку подбора персонала.

  • Функционал: Автоматическая публикация вакансий на различных площадках, сбор (парсинг) резюме, ранжирование кандидатов по соответствию требованиям и предоставление HR-специалистам канбан-доски для отслеживания статуса каждого соискателя.
  • Ценность для бизнеса: Такая автоматизация позволяет сэкономить до 70% времени рекрутеров, что напрямую влияет на скорость закрытия вакансий (Time-to-Hire) и снижает финансовые потери от простоя.

Адаптация и Онбординг

Этот модуль критически важен для работы с новыми сотрудниками.

  • Функционал: Система позволяет создавать индивидуальные программы и планы адаптации (онбординга). Платформа не просто регистрирует выход нового человека на работу, но и помогает измерить, насколько быстро и эффективно он интегрируется в команду.
  • Ценность для бизнеса: Качественная адаптация - один из ключевых факторов снижения текучести кадров среди новичков и их быстрого выхода на полную продуктивность.

Управление Талантами (TMS) и Обучение (LMS)

Эти модули сфокусированы на развитии и удержании существующих сотрудников.

  • LMS (Learning Management System): Позволяет создавать корпоративные онлайн-университеты, управлять расписанием тренингов и программами развития персонала.
  • TMS (Talent Management System): Включает инструменты для управления эффективностью, оценкой и планированием преемственности. Современным трендом в этом модуле являются внутренние маркетплейсы талантов, которые дают сотрудникам полный обзор внутренних вакансий и рекомендации по развитию навыков, позволяя им менять карьерную траекторию, не покидая организацию.

Обзор Рынка и Технологический Фокус

На рынке СНГ представлено множество HR-платформ. Большинство из них успешно решают задачи автоматизации - то есть, переносят рутинные ручные процессы в цифровую среду. Среди известных игроков выделяются SimpleOne HRMS (облачная платформа с быстрым внедрением), Mirapolis HCM (сильная в управлении обучением и талантами) и Битрикс24.HRM (платформа для крупных компаний с фокусом на внутренние коммуникации).

Однако ключевое отличие современных платформ от базовых заключается в способности не просто автоматизировать, но и интеллектуально оптимизировать процессы.

Технологический Пример: Использование ИИ

На российском рынке существует ряд платформ, которые демонстрируют переход от простой автоматизации к интеллектуальной оптимизации. В качестве примера такой системы, активно использующей ИИ для повышения эффективности HR-процессов, можно рассмотреть Skillaz.

Эта российская HR система, предназначенная для оптимизации процессов управления персоналом, использует возможности искусственного интеллекта (ИИ) в частности, для автоматизации полного цикла подбора.

  • Интеллектуальный анализ и сопоставление: ИИ применяется для высокоточного сопоставления требований вакансии с фактическими навыками соискателей. Этот анализ данных помогает выявлять наиболее подходящих кандидатов.
  • Снижение субъективности: Использование интеллектуального анализа данных помогает минимизировать влияние человеческого фактора при первичном отборе, что может снижать риск пропуска подходящего кандидата и потенциально повышать качество найма (Quality of Hire).
  • Масштабная автоматизация: Функционал платформы включает автоматизированный скрининг резюме, отбор кандидатов по заданным критериям и возможность проведения даже автоматизированных интервью. Это делает ее инструментом, эффективным для компаний с большим объемом найма (Enterprise).

Пример Skillaz иллюстрирует, как современные HR-платформы используют продвинутые технологии для повышения объективности, масштабируемости и эффективности процесса найма, выходя за рамки стандартных функций автоматизации.

Стратегическое Значение и Внедрение

Внедрение HR-платформы - это стратегическая инвестиция. Ее эффективность оценивается через окупаемость инвестиций (ROI), где HR-метрики (скорость найма, текучесть) связываются с финансовыми показателями бизнеса (выручка, производительность труда).

Ключевые факторы успеха и риски:

  1. Связь с бизнесом: Успех внедрения зависит от того, насколько HR-функции и затраты на платформу постоянно связаны с финансовыми метриками. Например, повышение качества найма (обеспечиваемое ИИ в таких системах, как Skillaz) должно приводить к росту производительности труда в целом.
  2. Мобильность: Критически важно наличие удобной мобильной версии платформы. Сегодня сотрудники привыкли решать многие рабочие вопросы (согласование заявок, общение) через смартфон, и отсутствие мобильного доступа может привести к тому, что система не будет использоваться, а внедрение провалится.
  3. Сопротивление изменениям: Самой большой проблемой часто является негибкость сотрудников или руководства и их сопротивление новым, автоматизированным процессам. Успешное внедрение требует заблаговременного планирования рисков и обучения персонала.

Инвестиции в технологически продвинутые системы позволяют компаниям не просто автоматизировать рутину, но и получить стратегическое преимущество за счет более быстрого, объективного и качественного управления человеческим капиталом.

Реклама. ООО «Скилаз». ИНН 7722388120 skillaz.ru

