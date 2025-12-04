HR-Платформы: что это такое, как работает и какие технологии используются

erid: 2SDnjcLoodh
Современное управление персоналом (Human Resource Management, HRM) давно вышло за рамки простого кадрового учета. HR платформа, или система управления человеческим капиталом (Human Capital Management, HCM) - это комплексное программное обеспечение, чаще всего облачное, разработанное для автоматизации всех ключевых HR-процессов в организации.
Суть HRM/HCM-системы
Главная задача такой платформы - превратить HR-функцию из операционного инструмента (ведения баз данных и бумажного документооборота) в стратегическую, позволяющую принимать решения, основанные на данных. Современная HR-платформа - это не отдельный набор программ, а единая экосистема взаимосвязанных модулей, которые охватывают полный цикл работы с сотрудником: от найма до развития и удержания.
Архитектура платформы строится на модулях, каждый из которых отвечает за свой этап жизненного цикла сотрудника в компании:
Это основа любой современной платформы. Модуль ATS автоматизирует всю воронку подбора персонала.
Этот модуль критически важен для работы с новыми сотрудниками.
Эти модули сфокусированы на развитии и удержании существующих сотрудников.
На рынке СНГ представлено множество HR-платформ. Большинство из них успешно решают задачи автоматизации - то есть, переносят рутинные ручные процессы в цифровую среду. Среди известных игроков выделяются SimpleOne HRMS (облачная платформа с быстрым внедрением), Mirapolis HCM (сильная в управлении обучением и талантами) и Битрикс24.HRM (платформа для крупных компаний с фокусом на внутренние коммуникации).
Однако ключевое отличие современных платформ от базовых заключается в способности не просто автоматизировать, но и интеллектуально оптимизировать процессы.
На российском рынке существует ряд платформ, которые демонстрируют переход от простой автоматизации к интеллектуальной оптимизации. В качестве примера такой системы, активно использующей ИИ для повышения эффективности HR-процессов, можно рассмотреть Skillaz.
Эта российская HR система, предназначенная для оптимизации процессов управления персоналом, использует возможности искусственного интеллекта (ИИ) в частности, для автоматизации полного цикла подбора.
Пример Skillaz иллюстрирует, как современные HR-платформы используют продвинутые технологии для повышения объективности, масштабируемости и эффективности процесса найма, выходя за рамки стандартных функций автоматизации.
Внедрение HR-платформы - это стратегическая инвестиция. Ее эффективность оценивается через окупаемость инвестиций (ROI), где HR-метрики (скорость найма, текучесть) связываются с финансовыми показателями бизнеса (выручка, производительность труда).
Ключевые факторы успеха и риски:
Инвестиции в технологически продвинутые системы позволяют компаниям не просто автоматизировать рутину, но и получить стратегическое преимущество за счет более быстрого, объективного и качественного управления человеческим капиталом.
Реклама. ООО «Скилаз». ИНН 7722388120 skillaz.ru
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+