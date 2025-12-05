До встречи на льду: Т2 обеспечила связью главные катки Нижнего Новгорода Общество

Т2, российский оператор мобильной связи, обеспечил своим покрытием самые популярные катки в Нижнем Новгороде. Их посетителям доступны связь стандарта LTE и стабильное голосовое соединение – это дает возможность не только оплачивать аренду спортивного инвентаря безналичным способом, но и делиться красочными фото прямо «со льда».

В зону покрытия сетью Т2 попали главные катки столицы Приволжья. Так, каток в парке «Швейцария» считается одним из самых красивых – в этом году там установили огромную матрешку. Как и в предыдущие годы, каток работает рядом с детским центром «Вега». Сезон катания на коньках стартовал в начале декабря и в парке имени 1 Мая.

12 декабря начнет работу каток рядом с одной из главных достопримечательностей города – на территории Нижегородской ярмарки. А вот в парках «Автозаводский» и «Дубки» катание начнется только с приходом по-настоящему зимней погоды, ведь лед на катках будет естественным.

Нижегородцы все активнее потребляют мобильный интернет во время прогулок, путешествий и шопинга. Всего за год объемы использования данных в регионе увеличились на 20%, а рост голосового трафика превысил 30%. Поэтому Т2 постоянно модернизирует сеть, чтобы сохранить для своих абонентов высокое качество использования услуг связи.

Алексей Сидоров, директор макрорегиона «Волга» Т2:

«Каждый год нижегородцы с нетерпением ждут открытия катков и приходят на них целыми семьями. Но отдых в офлайн-формате почти не обходится без онлайн-сервисов – абоненты хотят делиться видео в соцсетях, совершать заказы в приложении, оплачивать поездки безналичным способом. Чтобы сеть была готова к повышенным нагрузкам, Т2 ведет непрерывный мониторинг и систематически улучшает важнейшие показатели качества связи. Так, несмотря на значительный рост потребления трафика, скорость передачи данных по сравнению с прошлым годом также увеличилась еще на 5%».

