Путевки в Краснодар закупят для пострадавших на производстве нижегородцев

Отделение Социального фонда России по Нижегородской области инициировало закупку путевок для санаторно-курортного лечения работников, получивших профессиональные травмы и заболевания. Информация об этом размещена на официальном портале госзакупок.

Согласно условиям тендера, подрядчику предстоит предоставить 70 путевок на лечение в санатории, расположенные на Черноморском побережье Краснодарского края. Реабилитационные мероприятия будут направлены на восстановление функций органов дыхания, пострадавших в результате вредных условий труда.

Курс лечения для каждого пациента составит 21 день. В общей сложности программа охватит 1470 койко-дней.

Поставщик услуг также должен будет организовать трансфер пациентов от железнодорожного вокзала или аэропорта до места лечения.

Оказание услуг разделено на четыре этапа и должно быть реализовано в период с 1 июня по 31 октября 2026 года включительно.

Начальная цена контракта составляет 6,8 миллиона рублей. Прием заявок от потенциальных исполнителей открыт до 19 декабря 2025 года.

Напомним, что нижегородские ветераны СВО проходят бесплатное лечение в санаториях региона.

