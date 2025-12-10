Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 декабря 2025 12:44Улицу Маслякова в Нижнем Новгороде хотят отремонтировать за 103 млн рублей
10 декабря 2025 12:32Билайн запускает кампанию по сбору на оборудование для "ЛизаАлерт": набираем высоту в спасении жизней
10 декабря 2025 12:29Утверждено расписание ОГЭ и ЕГЭ в Нижегородской области в 2026 году
10 декабря 2025 12:15Нижегородские депутаты не поддержали изменение правил благоустройства
10 декабря 2025 11:46Настоящая морозная зима идет в Нижний Новгород
10 декабря 2025 10:49В Княгининском округе обновленный "Добро.Центр" открылся после масштабного ремонта
10 декабря 2025 10:46Нижегородские "АртЛуга" отмечены наградой за экологическое просвещение
10 декабря 2025 10:32Единые школьные учебники по естественным наукам введут в России в 2027 году
10 декабря 2025 10:17Глава ДУМНО высказался о скандале из-за награждения Фаузии Байрамовой
10 декабря 2025 09:54Люлин призвал объединить усилия власти, образовательных организаций и бизнеса для подготовки строительных кадров
Общество

Билайн запускает кампанию по сбору на оборудование для "ЛизаАлерт": набираем высоту в спасении жизней

10 декабря 2025 12:32 Общество
Билайн запускает кампанию по сбору на оборудование для ЛизаАлерт: набираем высоту в спасении жизней

«ЛизаАлерт» — самый масштабный поисково-спасательный отряд в России. Его участники более 15 лет помогают находить и спасать людей в 64 регионах страны. Всех их объединяет неравнодушие к чужой беде и готовность прийти на помощь. Количество вовлеченных людей, безусловно, важнейшее условие для развития поисково-спасательного движения, однако масштабировать поиски, усилить влияние и эффективность отряда без технологий невозможно. 

Для потерявшего человека на счету каждая минута. В густом лесу, в бескрайних полях, в сложных городских лабиринтах – он ждет помощи. Зачастую, первым, кто может увидеть его с высоты птичьего полета, является беспилотный поисковый аппарат.

Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" уже доказал свою эффективность в наземных операциях, но скорость и охват поиска с воздуха – это совершенно новый уровень. Беспилотники, оснащенные современными камерами и тепловизорами, способны за считанные минуты обследовать огромные территории, обнаруживая даже самые незначительные признаки присутствия человека.

Но у этих «крылатых спасателей» есть потребность – в поддержке каждого неравнодушного. Краудфандинг, который запускает сегодня Билайн, – это возможность каждому стать частью команды, которая дарит надежду и возвращает домой. Каждый взнос, будь то 5 рублей или 1000, приближает отряд к приобретению нового беспилотника, к обучению пилотов, к расширению возможностей поисковых операций. К участию приглашаются не только граждане, но и компании, готовые помогать в построении федеральной системы поисково-спасательной деятельности. Первым партнером Билайн и «ЛизаАлерт» в этом проекте стала компания ВКонтакте, которая усиливает проект своими информационными возможностями.  

Цель партнеров – собрать 150 млн. рублей для оснащения всех региональных подразделений отряда «ЛизаАлерт» поисковыми летательными аппаратами. Необходимо порядка 100 комплектов стоимостью от 800 тыс. до 4,5 млн. рублей. Принять участие в сборе может любой – порог входа очень комфортный: можно помочь разово, перечислив от 5 до 15 000 рублей, или подписаться на регулярную помощь – всего 1 рубль в день или 30 рублей в месяц. 

Платформа для сбора – https://beeline.ru/lizaalert/

Билайн начал этот сбор, внеся вклад в оснащение региональных подразделений отряда оборудованием для связи в труднодоступных местах (100 комплектов оборудования будет передано в отряд до конца 2025 года), ведь без связи «крылья» не летают. 

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:

«Порой даже небольшой вклад может решить человеческую судьбу. Мы призываем всех инвестировать в наше общее будущее, где технологии работают на самую важную задачу — спасение жизней. Сегодня через этот проект поддержать волонтёров может каждый, не только клиент Билайна: вместе мы можем поднять поиски «ЛизаАлерт» на новую высоту и вернуть еще больше людей с "найден жив".

Присоединяйтесь к краудфандингу: это обращение не только к людям, но и к бизнесу: пришло время объединять ресурсы, информацию и экспертизу. Поиск — общее дело. Присоединяйтесь!»

Сбор средств для закупки оборудования для отряда «ЛизаАлерт» осуществляется в АНО «Центр поиска пропавших людей». Информация о закупке и передаче оборудования будет опубликована на сайте beeline.ru и на сайте lizaalert.org

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru
г. Москва, ОГРН 1027700166636

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Билайн
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных