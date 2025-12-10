Первая мощная метель накроет Нижегородскую область

Фото:
Жителей Нижегородской области предупредили о неблагоприятных погодных условиях. Как сообщили в региональном управлении МЧС, в субботу, 13 декабря, в регион придёт снежный циклон.
По прогнозу синоптиков, ожидается резкое похолодание — температура воздуха может понизиться на 7 градусов и более. Вместе с морозами в регионе ожидаются обильные снегопады, гололедица и усиление северо-западного ветра. Порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.
Спасатели настоятельно рекомендуют нижегородцам соблюдать меры предосторожности. На улице следует избегать близости к деревьям, рекламным щитам и другим неустойчивым конструкциям, которые могут быть повреждены сильным ветром.
Ранее стало известно, что в декабре в Нижегородской области может похолодать до -9 градусов.
Также сообщалось об устойчивых морозах в декабре на территории региона.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+