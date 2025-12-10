Первая мощная метель накроет Нижегородскую область Общество

Фото: Александр Воложанин

Жителей Нижегородской области предупредили о неблагоприятных погодных условиях. Как сообщили в региональном управлении МЧС, в субботу, 13 декабря, в регион придёт снежный циклон.

По прогнозу синоптиков, ожидается резкое похолодание — температура воздуха может понизиться на 7 градусов и более. Вместе с морозами в регионе ожидаются обильные снегопады, гололедица и усиление северо-западного ветра. Порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.

Спасатели настоятельно рекомендуют нижегородцам соблюдать меры предосторожности. На улице следует избегать близости к деревьям, рекламным щитам и другим неустойчивым конструкциям, которые могут быть повреждены сильным ветром.

Ранее стало известно, что в декабре в Нижегородской области может похолодать до -9 градусов.

Также сообщалось об устойчивых морозах в декабре на территории региона.