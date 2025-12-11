Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
11 декабря 2025 10:33Т2 обновляет тарифную линейку
11 декабря 2025 10:23Опубликовано меню нижегородских осужденных на Новый год
11 декабря 2025 09:19В Советском районе временно отключат отопление из-за ремонта теплосети
11 декабря 2025 09:02Нижегородский аэропорт экстренно принял 15 летевших в Москву самолетов
11 декабря 2025 09:001111 мигрантов выслали из Нижегородской области в 2025 году
11 декабря 2025 08:00Адвокат рассказал о последствиях неуплаты налогов до 1 декабря
11 декабря 2025 07:00Энергетики раскопали центр Нижнего Новгорода без разрешения
10 декабря 2025 19:24Карантин из-за опасного сорняка отменили в Нижегородской области
10 декабря 2025 18:58Нижегородцам рассказали, можно ли садиться рядом с водителем в маршрутках
10 декабря 2025 18:10Первая мощная метель накроет Нижегородскую область
Общество

Т2 обновляет тарифную линейку

11 декабря 2025 10:33 Общество
Т2 обновляет тарифную линейку

Т2, российский оператор мобильной связи, улучшает наполнение и условия тарифной линейки. Тариф «Хватит!» с тройным безлимитом теперь доступен к подключению по более выгодной цене. Состав тарифов линеек «Мой» и «Везде онлайн» оператор пополнил удвоением интернет-трафика и ежемесячным пакетом в 100 SMS. Т2 обновила и тариф Premium, добавив в него безлимитный интернет. 

Т2 делает свой флагманский тариф «Хватит!» выгоднее. Абонентская плата у новых абонентов составит 390 рублей в месяц во всех регионах присутствия оператора. Тариф включает тройной безлимит: интернет без ограничений, безлимитные звонки на номера Т2 и SMS по России. В тариф также включены 200 минут на звонки вне сети и специальный пакет из 35 Гб, которые можно подарить другому пользователю, обменять или продать на «Маркете Т2».

Т2 обновляет тариф Premium, включая в него безлимитный интернет. В тарифный план, как и прежде, включены безлимитные звонки внутри сети T2, 2000 минут на другие номера России, безлимитный интернет за границей, 500 SMS, а еще 60 Гб, чтобы делиться с друзьями или обменить их на выгодные предложения. Абоненты Premium также получают особые привилегии по программе Т2 Selection и консультации по выделенной линии службы поддержки. 

Оператор добавил пакеты SMS в большинство тарифов. Теперь 100 SMS ежемесячно доступны в тарифах «Мой онлайн», «Мой онлайн+», «Мой разговор», «Везде онлайн» и Black. Абоненты тарифов «Мой онлайн», «Мой онлайн+» и «Везде онлайн» смогут ежемесячно удваивать гигабайты трафика. Остатки Гб, минут и SMS при этом продолжат вечно накапливаться при своевременном внесении абонентской платы. Тарифы теперь доступны для подключения к любым устройствам.

Все изменения доступны при новом подключении или переходе с другого тарифа оператора. Абоненты обновленных тарифов получат остальные преимущества Т2: заморозку цены, бесплатный доступ к многоуровневой системе кибербезопасности SafeWall и центру обмена минутами и гигабайтами. 

T2 также запускает две новые услуги – подключить их можно как на новых, так и на архивных тарифах. «Безлимитный интернет на выходные и праздничные дни» предоставляет неограниченный трафик на любые сервисы по субботам, воскресеньям и в праздничные дни. С услугой «Безлимитные SMS и MMS» клиенты могут отправлять неограниченное количество текстовых и мультимедийных сообщений любым абонентам российских операторов.  

Подробности – на t2.ru  

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2:

«Совсем недавно мы запустили тройной безлимит в обновленном тарифе «Хватит!», который стал настоящих хитом среди абонентов. Мы переписали правила рынка, добавив в тариф безлимитный интернет, неограниченные звонки внутри сети и SMS по России. Теперь же мы обновляем почти всю нашу тарифную линейку, делая предложения еще интереснее для клиентов. Эти изменения и новые услуги напрямую отвечают на самые популярные запросы наших абонентов. Мы слышим, что сейчас им как никогда важна гибкость, предсказуемость и реальная свобода в использовании услуг связи».

Алексей Сидоров, директор макрорегиона «Волга» T2:

«Обновление тарифов – это очередной шаг Т2 навстречу новым цифровым привычкам наших абонентов. Сегодня от связи ждут не просто интернет-безлимитов, но и гибкости в использовании при любых жизненных сценариях. Мы увидели высокий интерес клиентов к безлимитным решениям, учли рост голосового трафика и востребованность SMS в текущих условиях, и распространили безлимит на все каналы связи. В преддверии новогодних праздников мы делаем мощное наполнение наших пакетов еще выгоднее. Флагманский тариф «Хватит!» доступен новым абонентам по всему Приволжью по единой стоимости, ведь качественная и выгодная связь – это новый «базовый минимум» современного общества. Уверен, что теплые беседы и искренние пожелания в адрес близких станут для наших абонентов еще одним поводом оценить качество связи Т2».

фото: Shutterstock// maxbelchenko

Реклама. ООО «Т2 Мобайл» https://nnov.t2.ru/   

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Т2
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных