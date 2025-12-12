Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Последние новости рубрики Общество
12 декабря 2025 10:53Директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева направила поздравление с Днём Конституции
12 декабря 2025 10:23Т2 запустила выгодный оффер для доноров крови проекта "Донор-Сёрч"
12 декабря 2025 10:12Три исторических дома в центре Нижнего Новгорода выставили на торги
12 декабря 2025 09:29В Нижегородской области подвели итоги Декады приёмов граждан, приуроченной ко дню создания партии "Единая Россия"
12 декабря 2025 09:18Опасную колбасу нашли в Нижегородской области
12 декабря 2025 09:00В ЗСНО отклонили идею лишать прав за поддельный знак "Инвалид"
12 декабря 2025 08:30Опасная дорога в Нижегородской области заинтересовала Бастрыкина
12 декабря 2025 08:00Нижегородцам объяснили, почему изделия с хохломой не могут стоить дешево
12 декабря 2025 07:35Губернатор Никитин поздравил нижегородцев с Днем Конституции России
12 декабря 2025 07:18Нижегородцев предупредили о снеге с дождем 12 декабря
Общество

Т2 запустила выгодный оффер для доноров крови проекта "Донор-Сёрч"

12 декабря 2025 10:23 Общество
Т2 запустила выгодный оффер для доноров крови проекта Донор-Сёрч

T2, российский оператор мобильной связи, присоединился к бонусной программе для участников проекта по поиску доноров крови «Донор-Сёрч». Сервис «Донор-Сёрч» объединяет доноров крови по всей стране. Для участников сообщества постоянно обновляется бонусная программа. Она позволяет привлекать новых доноров и поддерживать интерес у действующих.

Т2 присоединился к мотивационной программе сервиса «Донор-Сёрч» со специальным предложением – до конца декабря 2025 года каждый участник сервиса может подключить специальный тарифный план «Партнер М» и оформить подписку MiXX S на два месяца бесплатно. В специальный тариф входит безлимит на интернет и звонки на номера T2 по всей России, 1000 минут на остальные номера и 200 SMS. 

Чтобы получить бонусы, следует зарегистрироваться на сайте «Донор-Сёрч», указать в личном кабинете почту и телефон. Для участия в программе необходимо иметь подтвержденную донацию за последние 180 дней.

Мультиподписка MiXX объединяет интернет, кино, музыку, кешбэк и другие полезные опции. В марте этого года исследование TelecomDaily подтвердило лидирующую позицию MiXX на рынке по объему видеоконтента – более 26 тысяч единиц.

Фото: «Донор-Сёрч»
Реклама. ООО «Т2 Мобайл» https://nnov.t2.ru/   

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

