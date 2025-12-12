Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Общество

T2 в 4 раза ускорила брендирование партнерских точек благодаря новому сервису

12 декабря 2025 14:31
T2 в 4 раза ускорила брендирование партнерских точек благодаря новому сервису

Т2, российский оператор мобильной связи, запустил сервис для цифрового брендирования торговых точек – ТАР (trade and photobinding). Новый продукт позволяет внедрять фирменный стиль в партнерские магазины в формате AR-визуализации. Это уменьшает время согласований и увеличивает производительность команды на стороне Т2 в 3,5 раза. TAP ускорил запуск брендирования до 4 раз, усилил прозрачность аналитики и контроль процесса. Проект реализован совместно с агентством «Вай-нот», одним из ведущих российских digital-партнеров.

Технологическая основа сервиса TАР строится на AR-визуализации. Она позволяет отобразить будущий вариант оформления торговой точки поверх реального пространства. За счет интеграции с CRM и библиотекой шаблонов сервис формирует и согласовывает макеты автоматически. Стабильную работу платформы и готовность к масштабированию гарантирует архитектура на Kubernetes, а встроенный обучающий контур помогает пользователям быстро освоить инструмент и включить его в ежедневную работу.

Теперь торговые представители Т2 уже на первой встрече показывают партнерам, как будет выглядеть брендирование. Партнер при этом видит финальный результат еще до подписания договора, это позволяет оформлять заявку на 20 минут и оперативно приступить к фактической разработке POSM-материалов.

Реализация ТАР включала в себя несколько важных этапов:

  • проведение глубинных интервью с торговыми представителями и партнерами во всех макрорегионах Т2.

  • формирование библиотеки из более чем 4 тысяч торговых макетов и интеграция с CRM.

  • создание приложения «Фотопривязки» с AR-визуализацией.

  • тестовый запуск на два макрорегиона и дальнейшее масштабирование до всех девяти.

Еще на этапе пилота сроки брендирования магазинов-партнеров сократились в 4 раза, а производительность команды увеличилась в 3,5 раза. При этом сервис также позволяет снизить нагрузку на команду дизайнеров почти на 80%.

Денис Голещихин, директор по продажам на массовом рынке Т2:

«Автоматизация – это стратегическая необходимость. Когда рутинные процессы берут на себя технологии, мы высвобождаем время, людей и внимание для самого главного – роста, улучшения клиентского опыта и масштабирования. Сегодня технология ТАР применяется в работе с партнерами во всех регионах присутствия компании. Сервис помогает нам в кратчайшие сроки реализовывать проекты с торговыми точками и успешно расширять наше присутствие».

Алексей Сидоров, директор макрорегиона «Волга» T2:

«Единственный по-настоящему невосполнимый ресурс для любого бизнеса сегодня – это время. Рациональный подход к его использованию предполагает поиск новых решений, расставление приоритетов и скорость в реакции. Т2 как трендсеттер рынка быстро уходит от прежних шаблонов и вооружается технологиями, которые помогают нам формировать тренды и действовать на опережение. Это актуально и для розницы, где мы освоили практически «спринтерское» брендирование торговых точек. Автоматизация процессов позволяет нам сконцентрироваться на развитии сети и повышении сервиса в интересах наших клиентов».

фото: пресс-служба Т2

Реклама. ООО «Т2 Мобайл» https://nnov.t2.ru/

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

