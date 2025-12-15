  1. Политика
Каким должен быть образовательный кластер будущего, изучили "Ростелеком" и ФРИИ

15 декабря 2025

Каким должен быть образовательный кластер будущего, изучили Ростелеком и ФРИИ

«Ростелеком» и «Акселератор ФРИИ» представляют исследование «Развитие умных кампусов: шаги по технологическому преобразованию», в котором изучены ключевые направления цифровой трансформации вузов с учетом лучшего мирового и российского опыта. Впервые в исследовании систематизированы технологические и организационные модели, позволяющие объединить образовательные, инфраструктурные и бытовые сервисы в единую цифровую экосистему. В России в рамках нацпроекта «Наука и университеты» к 2030 году должно быть построено 25 кампусов, а к 2036 году их количество вырастет до 40.

Важнейшими элементами умного кампуса становятся искусственный интеллект, интернет вещей, цифровые технологии и решения из разных отраслей, а также образовательное онлайн-пространство, применяющее лучшие подходы экосистемы Госуслуг, маркетплейсов и классифайдов. Современный кампус — это высокотехнологичный архитектурный комплекс, который включает образовательные корпуса, общежития, места для творчества и спорта, рекреационные зоны, прилегающую смарт-инфраструктуру.

Любовь Симонова-Емельянова, директор проектов блока стратегических инициатив «Ростелекома»:

«Современный кампус должен объединять в себе лучшее от комфортного хайтек-офиса и умного дома, а также быть гармоничной частью умного города. Более того, современный межвузовский кластер становится важной составляющей мегаполиса, который смотрит в будущее и думает о своей конкурентоспособности в привлечении талантов. Продвинутые кампусы способствуют экономическому росту, объединяя образование, науку, инновации и бизнес в едином пространстве. В нашем исследовании рассмотрен максимум цифровых технологий и решений, которые важны для создания кампуса будущего, а также содержатся практические рекомендации для образовательных организаций, органов власти и бизнеса. Дорожная карта к кампусу мечты начинается с нашего исследования».

Анализ показал, что за последние годы российские университеты совершили качественный скачок в цифровизации: они внедряют цифровых двойников, системы бронирования аудиторий, платформенные решения и технологии искусственного интеллекта. Новые кампусы проектируются как часть городской инфраструктуры, интегрированной с транспортом, навигацией и сервисами для жизни.

Все элементы умного кампуса пронизывают сквозные цифровые технологии, которые уже доказали свою эффективность в самых различных областях, в том числе благодаря внедрениям «Ростелекома». Разработки и решения кластера «Цифровые регионы» компании и платформы «Ростелеком Ключ» будут полезны при организации систем интеллектуального видеонаблюдения, контроля дистанционного доступа в аудитории и общежития, а видеодомофон или умный шлагбаум — для допуска на территорию кампуса. Также продукты компании помогут организовать умную парковку, защищенную сеть Wi-Fi, умные экраны для образовательного процесса и многое другое. Для зданий и инженерной инфраструктуры кампуса компания поможет создать цифровых двойников, позволяющие онлайн отслеживать их эксплуатацию и предотвращать возможные неполадки. Также при адаптации кампусы будущего могут использовать разработки для экосистемы Госуслуг и цифровые HR-решения, сделанные в группе компаний «Ростелеком».

Кирилл Соснин, руководитель консалтинговых проектов Центра корпоративных инноваций и продуктового развития «Акселератора ФРИИ»:

«Тема умных кампусов сегодня выходит за рамки системы высшего образования — это история про развитие территорий, экономики и человеческого капитала. Мы видим, что университеты находятся в поиске не просто технологий, а стратегий цифрового развития. Именно поэтому для нашей консалтинговой команды было важно сделать исследование, которое помогает принимать практические решения, а не просто описывает тренды».

Исследование охватило 25 российских проектов кампусов и 50 зарубежных кейсов, включая Harvard, NUS, KAUST и Arizona State University. Особое внимание уделено российскому регуляторному контексту, в работе учтены цели и задачи программных документов — от федерального проекта «Создание сети современных кампусов» до «Стандарта инновационной образовательной среды», утвержденного Минобрнауки России в декабре 2024 года.

Исследование «Развитие умных кампусов: шаги по технологическому преобразованию» доступно на сайте «Ростелекома».

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».

