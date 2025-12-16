ЛУКОЙЛ наградил финалистов конкурса детского рисунка "Чистый взгляд" Общество

В городе Кстово состоялся финал конкурса детского рисунка на экологическую тематику "Чистый взгляд". Мероприятие традиционно проходит в Нижегородской области при поддержке Компании «ЛУКОЙЛ».

Победителями конкурса на этот раз стали 270 учеников начальных классов из всех школ Кстовского района. Ребята представили изобразительные работы на тему «Сохраняем природу всей семьей».

Авторы лучших рисунков получили наборы для изготовления кормушек для птиц, дипломы и главный подарок – приглашение во Дворец культуры нефтехимиков на детское представление. Сказочный спектакль с яркими декорациями и волшебными костюмами погрузил ребят и их родителей в сказочную атмосферу.

Участие в конкурсе ЛУКОЙЛа раскрывает творческие способности школьников, а самое главное – учит их беречь природу.

