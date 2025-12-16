Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
ЛУКОЙЛ наградил финалистов конкурса детского рисунка "Чистый взгляд"

В городе Кстово состоялся финал конкурса детского рисунка на экологическую тематику "Чистый взгляд". Мероприятие традиционно проходит в Нижегородской области при поддержке Компании «ЛУКОЙЛ». 

Победителями конкурса на этот раз стали 270 учеников начальных классов из всех школ Кстовского района. Ребята представили изобразительные работы на тему «Сохраняем природу всей семьей».

Авторы лучших рисунков получили наборы для изготовления кормушек для птиц, дипломы и главный подарок – приглашение во Дворец культуры нефтехимиков на детское представление. Сказочный спектакль с яркими декорациями и волшебными костюмами погрузил ребят и их родителей в сказочную атмосферу.

Участие в конкурсе ЛУКОЙЛа раскрывает творческие способности школьников, а самое главное – учит их беречь природу.

Реклама. ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» ИНН 5250043567

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

