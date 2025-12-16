Клиенты Билайна смогут защитить важные звонки с помощью "Белого списка" Общество

Билайн запустил сервис «Белый список» для звонков, которые клиент хочет получать гарантированно. В персональный белый список можно добавить до 20 номеров — в том числе коротких и международных, принадлежащих людям, организациям и службам.

Сервис работает на всех тарифах без ограничений и доступен уже в бесплатной версии Виртуального помощника. Настроить его можно через мобильное приложение Билайна версии 5.28 и старше в разделе «Моя безопасность»/«Виртуальный помощник». Для этого необходимо либо найти в списке звонков нужный и добавить его в «Белый список», либо перейти к «Белому списку» в настройках и выбрать номера вручную.

Илья Нестор, директор по продуктам безопасности и дополнительным сервисам Билайна:

«В последнее время в России на законодательном уровне был установлен целый ряд ограничений, направленных на защиту граждан от телефонного спама. В частности, бизнес обязали маркировать свои звонки — теперь оператор может не доводить до адресатов вызовы без маркировки. Эта и другие меры затрудняют задачу спамерам, однако способны создавать неудобства клиентам, которые из-за них могут пропустить важный вызов от компании, учреждения или проверенного специалиста (например, врача). «Белый список» Билайна позволяет снять вероятность блокировки действительно важного звонка и убрать противоречие между соображениями безопасности и комфорта».

