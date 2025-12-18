Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
18 декабря 2025 16:42Сергей Судьин: "Конкуренция между регионами в науке и технологиях очень напряженная"
18 декабря 2025 16:40ОМК усилила позиции в рейтингах устойчивого развития РСПП
18 декабря 2025 16:30Лидерство Нижегородской области в развитии науки и технологий глазами экспертов
18 декабря 2025 16:10Билайн запустил "план б." с нейросетями в MAX
18 декабря 2025 16:06Два дома для переселенцев ввели в эксплуатацию в Нижнем Новгороде
18 декабря 2025 15:47pLTE-сети набирают обороты: рынок в России вырос почти на 50% за год
18 декабря 2025 15:35Щит "Владимир" завершил проходку второго тоннеля нижегородского метро
18 декабря 2025 15:16Медаль в честь Матрены Вольской появится в Нижегородской области
18 декабря 2025 15:00200 нижегородцев вступили в мобилизационный резерв "БАРС-НН"
18 декабря 2025 14:43Нижегородская компания получила грант на разработку цифровой платформы
Общество

Билайн запустил "план б." с нейросетями в MAX

18 декабря 2025 16:10 Общество
Билайн запустил план б. с нейросетями в MAX

Фото: freepik.com

Билайн расширяет каналы цифрового обслуживания клиентов и запускает мини-приложение (12+) в MAX для пользователей "план б." в национальном мессенджере оператор предусмотрел полный доступ ко всем преимуществам платформы и необходимым функциональностям. 

C помощью мини-приложения в MAX клиенты плана б. могут совершать привычные для себя действия и пользоваться всеми доступными фичами: управление тарифом, обмен гигабайтов на «золото»*, режим безлимита на 3 часа** и другое. Прямо в мини-приложении клиентам будут доступны некоторые из топовых нейросетей: ChatGPT, Gemini 2.0, DeepSeek и другие, обеспечивающих широкие возможности работы с текстами, изображениями, фото, видео и музыкой. Помимо этого, клиентам плана б. доступны Netflix, Spotify и другие ушедшие сервисы без использования VPN (ВПН) при подключении через мобильный интернет. 

Ранее мини-приложения «плана б. были реализованы «ВКонтакте» и в Telegram, где клиенты Билайна также получают прямой доступ ко всем фичам «плана б.», в том числе популярным ИИ-инструментам без VPN и установки отдельного приложения. Все ключевые возможности платформы «план б.» интегрированы в привычную цифровую среду пользователей, без необходимости переключаться между сервисами. 

«Как клиентоцентричная компания мы стремимся предоставлять клиентам сервис там, где им удобно. И теперь в национальном мессенджере клиенты плана б. могут решить самостоятельно до 90% своих запросов, без использования других приложений, ожиданий и обращений в поддержку. Билайн продолжит расширять свои цифровые сервисы и интеграции, чтобы обеспечивать лучший клиентский опыт», — подчеркнул директор по продуктовому маркетингу Билайна Алексей Карев.

план б. — это не просто тариф, а многофункциональная платформа, встроенная в привычную цифровую среду пользователя. Для новых клиентов плана б. действует акция «Честный терабайт»***. Пользователь получает 1 терабайт интернета дополнительно к основному пакету. Он выдается бесплатно, а его остаток автоматически переносится на следующий месяц и работает на максимальной скорости без дополнительных условий. 

MAX — национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. В МАХ доступны аудио и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов, денежные переводы, в тестовом режиме работают информационные каналы. В платформу интегрированы бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей. Приложение (16+)  включено в реестр российского программного обеспечения и доступно в магазинах приложений в мобильной, десктопной и веб-версиях. В середине ноября аудитория МАХ достигла 55 миллионов пользователей.

*Акция доступна для абонентов Билайн – пользователей тарифа «План б.» всех субъектов РФ, где есть сеть Билайн, за исключением Чукотского АО, а также г. Норильска Красноярского края. Речь идёт не о реальном драгметалле, а о виртуальной валюте, которую можно вывести в виде бонусных рублей по курсу, эквивалентному курсу золота к рублю, установленному Центральным банком России («Золото»)
**доступна для абонентов Билайн – пользователей тарифа «План б.» всех субъектов РФ, где есть сеть Билайн, за исключением Чукотского АО, а также г. Норильска Красноярского края.
***1 ТБ начисляется единоразово и добавляется к основному пакету ГБ. Акция проводится на территории субъектов России, где есть покрытие сети Билайн, за исключением Чукотского АО и г. Норильск Красноярского края.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Билайн
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных