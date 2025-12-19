Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Культура и отдых

Культура и отдых

19 декабря 2025 17:16 Культура и отдых
Т2 выводит современное искусство на новый уровень в рамках выставки TUNDRA

T2, российский оператор мобильной связи, выступил партнером выставки медиаискусства TUNDRA (6+) в Нижнем Новгороде. Она стартует 19 декабря и соберет на одной площадке четыре уникальные инсталляции. Благодаря участию Т2 каждый гость выставки сможет создать свой собственный мэппинг и «примерить» его на фасад одной из главных достопримечательностей города – здания «Академии Маяк». 

Мультимедиа-выставка TUNDRA будет проходить в пространстве ЦЕХ * по адресу улица Варварская, 32 (здание «Нижполиграф») и продлится до 1 февраля 2026 года. Зрители увидят работы художников, которые исследуют взаимодействие звука, света, пространства и современных технологий. 
Благодаря технологичному оператору Т2 гости смогут создать свои собственные световые сценарии в реальном времени на 3D-модели «Маяка»

Генеративный контент, заполняющий поле, символизирует передачу сигнала. Через касания на тач-панели пользователи превратят простые пиксели в произведения искусства.  

Для абонентов Т2 посещение выставки TUNDRA станет выгоднее – они смогут приобрести билеты с 50%-ной скидкой. Сделать это можно в рамках программы лояльности «Больше» от Т2. В ней собраны скидки, подарки и кешбэк от партнеров. Чтобы пользоваться ими, достаточно один раз зарегистрироваться в программе при первой активации любого предложения. Найти доступные в конкретном регионе офферы можно в мобильном приложении T2 и на сайте оператора.

Продолжить погружение в мир медиаарта гости смогут в ресторанах Нижнего Новгорода. Организаторы выставки, оператор Т2 и популярные заведения города разработали специальное меню. Попробовать блюда, вдохновленные современными технологиями, можно будет в ресторанах Mukka, «Селедка и кофе» и «Безухов». Также в рамках выставки 2 и ЦЕХ * проведут розыгрыш лимитированного мерчбокса.

Алексей Сидоров, директор макрорегиона «Волга» Т2:
«Мы уверены, что связь искусства и технологий – это лучший способ стать ближе к современной культуре. Сегодня Т2 обладает возможностями, которые буквально стирают границы и позволяют каждому гостю ощутить себя медиахудожником. Поэтому TUNDRA – это не просто городское событие, а место для творческого диалога и поиска новых образов при помощи высоких технологий».

фото: пресс-служба T2

Реклама. ООО «Т2 Мобайл» https://nnov.t2.ru/   

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных