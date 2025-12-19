Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
19 декабря 2025 20:15Движение ограничат на улице Провиантской из-за строительных работ
19 декабря 2025 19:45СВО, повышение НДС и комета 3I/ATLAS: что спрашивали у Путина на "Итогах года"
19 декабря 2025 19:15Гендиректор ОМК стал почетным гражданином Нижегородской области
19 декабря 2025 19:04Призы ждут участников программы лояльности "Ростелекома" в декабре
19 декабря 2025 18:30Юных победителей конкурса "Горьковская игрушка" наградили в Гордуме
19 декабря 2025 18:20Молодого лебедя, застрявшего на замерзающей реке, спасли в Шахунском округе
19 декабря 2025 17:56Путин объявил новые меры поддержки семей с детьми с 1 января
19 декабря 2025 17:43Пенсии, медицина и транспорт: о чем нижегородцы спросили Путина
19 декабря 2025 17:34Несколько ОКН в центре Нижнего Новгорода приспособят под коммерческие цели
19 декабря 2025 17:2925 одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья получили именные стипендии нижегородского правительства
Общество

Призы ждут участников программы лояльности "Ростелекома" в декабре

19 декабря 2025 19:04 Общество
Призы ждут участников программы лояльности Ростелекома в декабре

Фото: ПАО "Ростелеком"

Клиенты программы лояльности «Ростелекома» «Бонус» могут получить ценные призы в рамках предновогодней акции, которая проходит с 1 по 26 декабря. Для участия в розыгрыше достаточно потратить более 100 бонусов на подарки от «Ростелекома» или партнеров.

Призовой фонд акции включает сотни электронных подарочных сертификатов таких брендов, как «Озон», «Пятерочка», «Соколов», «Золотое яблоко» и «М.видео», а также промокоды от Wink.ru на бесплатную подписку на 30 дней для новых и существующих клиентов. Номиналы сертификатов зависят от суммы списанных бонусов: чем больше клиент спишет бонусов, тем выше будут его шансы на выигрыш.

Победители будут определены с 22 по 26 декабря методом случайного выбора во всех регионах страны. Результаты акции будут опубликованы в личном кабинете в разделе «Бонус» — «Акции».

Диана Лурье, руководитель направления программы лояльности «Бонус» департамента клиентского сервиса «Ростелекома»: «Новый год для каждого из нас — это ожидание хорошего и вера в лучшее. Мы хотим поздравить наших абонентов и участников программы лояльности с наступающим Новым годом и разделить с ними приятные моменты. И постоянные клиенты, и те, кто только присоединится к программе лояльности в декабре, могут принять участие в розыгрыше одного из сотен подарочных сертификатов крупных брендов, которые у них особенно популярны. Для этого не нужно оформлять новые услуги — достаточно списать накопленные бонусы на любимые подарки “Ростелекома” и партнеров».

Для участия в акции необходимо убедиться в актуальности указанного в профиле адреса электронной почты и подтвердить согласие на получение рекламной информации. Подробные правила акции доступны в личном кабинете, на сайте «Ростелекома» и в мобильном приложении.

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».
Реклама. ПАО «Ростелеком» rt.ru 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ростелеком
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных