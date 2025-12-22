Проект металлоломной компании ОМК признан проектом года в национальном конкурсе "1С"

Фото:
Проект металлоломной компании "ОМК Экометалл", входящей в состав Объединенной металлургической компании, признали проектом года в национальном конкурсе "1С". Награду присудили за создание единой комплексной системы управления бизнес-процессами, которая позволила повысить эффективность работы и сократить сроки выполнения заказов.
Речь идет о внедрении решения "1С: ERP Управление предприятием". Проект реализовали совместно специалисты ОМК Экометалл, "ОМК ИТ" и компании CorpSoft24. По итогам конкурса его признали лучшим в отрасли металлообработки.
Проект отличался высокой сложностью и масштабом. В рамках внедрения потребовалось перенести в новую систему архивные данные и разработать нетиповые механизмы работы. В результате единая ERP-платформа объединила 320 автоматизированных рабочих мест в головном офисе и производственных филиалах металлоломной компании.
Как отметила руководитель направления методологии, бюджетирования и мониторинга управления по экономике и финансам "ОМК Экометалл" Ирина Смирнова, переход на современную ERP-систему позволил вывести управление компанией на новый уровень. В частности, удалось сократить простои оборудования на 15% и ускорить формирование отчетности на 25%. При этом ключевой эффект, по ее словам, заключается в повышении скорости исполнения заказов, что усилило надежность компании как поставщика для клиентов и партнеров.
