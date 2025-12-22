Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Общество

Клиенты говорят спасибо операторам "Ростелеком Контакт-центра"

22 декабря 2025 10:12 Общество
Клиенты говорят спасибо операторам Ростелеком Контакт-центра

В 2025 году «Ростелеком Контакт-центру» исполняется 30 лет. Сегодня компания входит в топ-3 крупнейших аутсорсинговых контакт-центров России, постоянно внедряет инновационные решения для работы с клиентами, в том числе на базе ИИ и больших данных.

Операторы на 26 региональных площадках в 19 городах ежегодно обрабатывают свыше 100 млн обращений. Самые большие филиалы — Липецк (838 человек), Кострома (820) и Чебоксары (781). Растет один из самых важных показателей — положительная обратная связь от клиентов. В 2025 году более 2 млн раз в месяц говорят абоненты «спасибо», «благодарю» и другие слова признательности – это каждый второй клиент массового сегмента и 60% бизнес-пользователей. Среди обратившихся в контакт-центр представителей малого и среднего бизнеса удовлетворенность составляет 92% (на 7% выше средних показателей по рынку). 

Сегодня «Ростелеком Контакт-центр» обслуживает клиентов страховых компаний, банковской сферы и медицинских организаций, обеспечивает техническую поддержку пользователей Госуслуг, а также физических лиц — абонентов «Ростелекома». За последние 10 лет компания реализовала более 250 уникальных федеральных проектов, таких как поддержка Единого государственного экзамена, единого дня голосования, ежегодная горячая линия Деда Мороза и другие.

В «Ростелеком Контакт-центре» работает 7 тысяч сотрудников всех возрастов, 232 их них — «ровесники» компании, в этом году они отметили 30-летие. Самому молодому сотруднику — 14 лет, самому опытному — 70. Четыре человека прошли с компанией почти весь путь ее развития, их стаж работы превышает 25 лет.

Благодаря использованию цифровых технологий стал возможен гибридный формат работы: три четверти операторов работают дистанционно. Компьютеры сотрудников интегрированы в ИТ-контур компании, через который контролируется рабочий процесс и обеспечивается надежная защита данных. Удаленный формат работы позволяет расширить географию набора сотрудников без снижения качества обслуживания. Виртуальные рабочие места «Ростелеком Контакт-центра» расположены уже более чем в 1,5 тыс. населенных пунктах 82 регионов — от Балтийска на западе до Анадыря на востоке. 

Оператором активно помогает ИИ, что повышает качество и оперативность обслуживания. Скорость получения ответов благодаря использованию LLM (больших языковых моделей) увеличилась в семь раз, эффективность постобработки обращений (действий операторов после завершения звонка) возросла за счет внедрения ИИ-агентов на 50–80%.

Александр Святец, генеральный директор «Ростелеком Контакт-центра»: «История “Ростелеком Контакт-центра” началась в 1995 году с легендарной справочной службы “09” и небольшого центра, где работала пара десятков операторов. За три десятилетия компания превратилась в один из крупнейших контакт-центров страны, объединяющий профессионалов и передовые технологии, которые изменили подход к клиентскому сервису. Разработанные “Ростелеком Контакт-центром” продукты высоко оцениваются в профессиональном сообществе и внесены в реестр российского программного обеспечения. Мы продолжаем совершенствовать внутренние бизнес-процессы и внедрять инновации для того, чтобы оставаться надежным поставщиком услуг и работодателем».

Антон Шиханов, эксперт группы обслуживания дискретных каналов массового сегмента «Волга»: «В компанию “Ростелеком контакт-центр” меня позвали работать друзья. Рассматривал вариант как временный, но из-за отличного, дружелюбного коллектива и интереса к работе решил остаться на постоянной основе. В результате уже много лет работаю в различных интересных сферах и проектах, продолжаю развиваться профессионально. Очень рад быть частью компании!»

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».
Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных