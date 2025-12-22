Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
22 декабря 2025 14:15Евгений Люлин высказался о кровавых нападениях в школах
22 декабря 2025 14:02T2 запустила акцию "Кешбэк баллами Плюса" при оплате покупок в салонах Т2
22 декабря 2025 13:18Конкурс на строительство онкоцентра в Нижнем Новгороде вновь не состоялся
22 декабря 2025 12:57Нижегородец Роман Скудняков отмечен за вклад в развитие атомной отрасли
22 декабря 2025 12:52Нижегородцам напомнили, как правильно выбрать икру к новогоднему столу
22 декабря 2025 12:36Около 70% "разливаек" закрыли в Нижегородской области
22 декабря 2025 12:21Психологи рассказали, как сходить на корпоратив и не спровоцировать ссору в семье
22 декабря 2025 12:07Студентке колледжа НИУ Президентской академии вручили медаль Совета Федерации за спасение ребенка
22 декабря 2025 11:40Евгений Люлин: "Вейпы должны стать немодными для молодежи"
22 декабря 2025 11:10Социальные участковые проводят новогодние праздники во дворах Нижнего Новгорода
Общество

T2 запустила акцию "Кешбэк баллами Плюса" при оплате покупок в салонах Т2

22 декабря 2025 14:02 Общество
T2 запустила акцию Кешбэк баллами Плюса при оплате покупок в салонах Т2

 Т2, российский оператор мобильной связи, подключил новые способы оплаты Яндекс Пэй и Сплит для удобства посетителей салонов связи. Сервисы успешно установлены практически во всех торговых точках оператора. До 10 января 2026 года при оплате покупки в салонах Т2 через Яндекс Пэй клиенты получат кешбэк 5% баллами Плюса.

Клиенты Т2 cмогут удобно и быстро оплатить покупки в салонах связи оператора через Яндекс Пэй или частями в Сплит. Новые способы оплаты уже внедрены в более чем 90% салонов связи Т2, до конца года услуги масштабируются на всю розничную сеть оператора.

По случаю наступающего Нового года Т2 подготовила для пользователей специальное предложение – до 10 января 2026 года при оплате покупок с помощью новых сервисов клиенты получат кешбэк в размере 5% баллами Плюса при наличии активной мультиподписки Яндекс Плюс. При этом сумма возвращенных средств не может превышать 1000 рублей. Акция – хорошая возможность для абонентов оператора не только расширить свой клиентский опыт и удобно проводить операции, но и получить приятный бонус к празднику.

Денис Голещихин, директор по продажам на массовом рынке Т2:

«Мы рады масштабированию сотрудничества Т2 и Яндекс Пэй. Внедренные сервисы делают покупки в салонах связи еще проще и выгоднее. Акция с кешбэком – наш подарок тем, кто выбирает современные и надежные способы оплаты. Интеграция Яндекс Пэй и Сплит уже приносит ощутимую пользу: растет лояльность, ускоряются продажи, покупатели получают реальные бонусы. Уверен, что спустя время наше сотрудничество только расширится, и совместными усилиями мы будем и дальше улучшать клиентский опыт пользователей наших продуктов».

Алексей Сидоров, директор макрорегиона «Волга» Т2:

«Сегодня кешбэк – это уже не просто приятный бонус при покупке, но и определенный жест заботы о своем клиенте со стороны компании. Поэтому мы выводим на новый уровень наше сотрудничество с Яндекс Пэй и делаем покупки в салонах связи Т2 еще выгоднее. Это особенно актуально в период новогодних праздников, когда мы готовим подарки близким, и все чаще выбираем для них технологичные гаджеты и полезные сервисы. Улучшение клиентского опыта — одна из важных сторон сотрудничества Т2 с партнерами, и мы обязательно продолжим его в следующем году».

Фото: пресс-служба T2

Реклама. ООО «Т2 Мобайл» https://nnov.t2.ru/ 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Т2
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных