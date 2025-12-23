Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Wink в белом — ТВ, кино и сериалы, которые всегда с тобой

23 декабря 2025 11:31
Wink в белом — ТВ, кино и сериалы, которые всегда с тобой

Онлайн-кинотеатр Wink включен в белый список отечественных ресурсов, который формирует Минцифры России. Это значит, что телеканалы, библиотека кино и сериалов платформы доступны даже при возможных ограничениях мобильного интернета, которые вводятся для обеспечения безопасности.

Важность включения в белый список показала активность зрителей Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) в пятницу, 19 декабря, когда состоялась прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным». По оперативным данным, прямую трансляцию и запись передачи на платформе посмотрели с 8,9 млн уникальных устройств (смартфонов, компьютеров, телевизоров), и эта цифра постоянно растет.

Благодаря включению в белый список, подписчики Wink вне зависимости от внешних обстоятельств могут встретить Новый год и провести зимние каникулы в компании с любимыми кино и сериалами. Включая первую оригинальную премьеру платформы 2026 года — продолжение народного хита «Ландыши». С момента выхода в январе 2025-го сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» (18+) посмотрели более 100 миллионов раз на разных платформах и в телеэфире, прочно удерживая статус одного из главных российских сериалов 2025 года.

Первый эпизод нового сезона, который получил название «Ландыши. Вторая весна» (18+), появится в полночь 1 января и только на платформе Wink. Во втором сезоне главную героиню в исполнении Ники Здорик ждут тяжелые испытания и опасные интриги: борьба за огромное наследство, распад музыкальной группы, но, главное, поиски мужа Лёхи. В какой роли появится Сергей Городничий (ее муж-офицер из первого сезона) в продолжении истории, создатели сериала не раскрывают.

Всего в линейке Wink Originals вышло более 60 проектов, которые собрали многомиллионную аудиторию и получили высокие оценки зрителей — это «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+), два сезона «Фишера» (18+), «Москва слезам не верит. Всё только начинается» (16+), «Комбинация» (16+), «Балет» (18+) и многие другие. В 2025 году Wink также представил сериалы «Челюскин. Первые» (18+), «Между нами химия» (18+), «ВИА “Васильки”» (16+), «Доктор Вера» (16+), «Ухожу красиво 2» (18+), «Берлинская жара»(16+) , «Любопытная Варвара. Второй сезон» (6+), «Нам покер» (18+), «Обнальщик» (18+).

В белый список входят интернет-ресурсы «Ростелекома» и Т2, в тарифных линейках которых Wink выступает базовым онлайн-кинотеатром.

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».

Реклама. ПАО «Ростелеком» rt.ru

