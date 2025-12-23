Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Общество

Билайн запустил новогоднюю акцию для клиентов "плана б." — обмен гигабайтов на скидки и промокоды от партнёров

23 декабря 2025 14:11 Общество
Билайн запустил новогоднюю акцию для клиентов плана б. — обмен гигабайтов на скидки и промокоды от партнёров

Фото: freepik.com

Билайн запустил новогоднюю акцию для клиентов платформы «план б.». Теперь её пользователи могут обменивать неиспользованные гигабайты интернета на промокоды и скидки у партнёров*. Сделать это можно в мини-приложении (12+), которое доступно клиентам сразу на трёх площадках в Telegram, MAX и во «ВКонтакте».

В «плане б.» предусмотрены пакеты с большим объёмом интернета и опция с несгораемыми остатками при своевременной оплате. Однако в реальной жизни часть интернет-пакета может оставаться неиспользованной, а гигабайты — накапливаться. Этому способствует и безлимит** на популярные сервисы, включенный в тариф.

Новая акция позволяет при желании превращать неиспользованные остатки интернета сверх пакета в практическую выгоду — при повседневных покупках, доставке еды, онлайн-шопинге или путешествиях. Теперь остатки ГБ для клиентов «плана б.» становятся универсальным ресурсом, который можно обменять на широкий выбор предложений от партнёров Билайна. Среди доступных вариантов — скидки в «Магнит Косметик» и «Магнит Экспресс», промокоды сети магазинов «Подружка», предложения на доставку готовой еды в Яндекс Лавке, а также скидки на путешествия и бронирование отелей через Ostrovok.ru и Level.Travel. В категории онлайн-шопинга пользователям доступны предложения от Lamoda и USmall. Гигабайты можно обменивать на промокоды и использовать их в привычных сценариях — при оформлении заказа в приложении или на сайте партнёра.

Дополнительное преимущество получают новые пользователи «плана б.». При подключении Билайн предоставляет «Честный терабайт»*** интернета, который не сгорает со временем и также может быть использован для обмена на промокоды и скидки. Пользователь сам решает, как распорядиться своим интернетом — потратить его на онлайн-активность или превратить в дополнительную выгоду.

«план б.» — многофункциональная цифровая платформа с одними из топовых нейросетями (ChatGPT, Gemini 2.0, DeepSeek и др.), а также с доступом к ряду ушедших сервисов (Netflix, Spotify, Ticketmaster и др.) без использования ВПН при подключении через мобильный интернет и компенсацией премиальной подписки Telegram. Она создана для тех, кто ценит свободу выбора и технологичность жизни. Возможность обмена гигабайтов, где интернет-пакет работает в интересах клиентов и превращается в выгоду для каждого, стала логичным продолжением развития платформы.

* Акция действует с 26.11.2025 до 15.01.2026 и доступна только в мини-приложениях (12+) «плана б.» в Telegram, MAX и во «ВКонтакте». Условия действия скидок и промокодов определяют партнёры. Организатор Акции - ПАО «ВымпелКом» (РФ, 127083, Москва, ул. 8 Марта, д.10, стр. 14, ОГРН 1027700166636). Организатор вправе в любой момент изменять условия (в т.ч. ценовые) и сроки проведения Акции. Информация об изменениях и Правила Акции публикуются на сайте beeline.ru.

**В сети Билайн, кроме Чукотского АО, к ряду сервисов без траты пакета интернета по тарифу через офиц. прил.

***с 09.09.2025 до 15.01.2025 1 ТБ начисляется единоразово и добавляется к основному пакету ГБ. Акция проводится на территории субъектов России, где есть покрытие сети Билайн, за исключением Чукотского АО и г. Норильск Красноярского Края. Организатор Акции - ПАО «ВымпелКом» (РФ, 127083, Москва, ул. 8 Марта, д.10, стр. 14, ОГРН 1027700166636). Организатор вправе в любой момент изменять условия (в т.ч. ценовые) и сроки проведения Акции. Информация об изменениях и Правила Акции публикуются на сайте beeline.ru.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

 

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных