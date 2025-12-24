Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 декабря 2025 16:14Директоров нижегородских школ наградили за подготовку новых кадров для строительной отрасли
24 декабря 2025 15:59Движение на Р-177 в Нижегородской области ограничат до сентября 2026 года
24 декабря 2025 15:50Билайн представит общероссийский рейтинг ИИ-активности регионов
24 декабря 2025 15:22Нижегородский коммунист Алексей Зимин погиб в зоне СВО
24 декабря 2025 14:47Почти 100 млн рублей направят на питание строителей нижегородского метро
24 декабря 2025 14:30Нижегородцы пожаловались Путину на антисанитарию в доме на улице Фучика
24 декабря 2025 13:59Режим повышенной готовности ввели в квартирах поврежденного МКД на Львовской
24 декабря 2025 13:42В Кстовском районе появится новый жилой микрорайон
24 декабря 2025 13:33Более 12 млн рублей направили на возведение ФАПа в Сергачском округе
24 декабря 2025 13:03Нижегородца Илью Мясковского исключили из списка экстремистов
Общество

Билайн представит общероссийский рейтинг ИИ-активности регионов

24 декабря 2025 15:50 Общество
Билайн представит общероссийский рейтинг ИИ-активности регионов

Фото: пресс-служба Билайна

Команда Билайн Big Data & AI, развивающая решения на основе больших данных и ИИ, приступила к созданию рейтинга регионов 2026. Эксперты ранее уже разработали и дважды представили рынку «Индекс активности регионов в области ИИ» — рейтинг, где лидеров в сфере развития технологий определяет нейросетевое жюри, на основе публичных данных и публикаций в СМИ.

В рамках существующего Индекса анализируется пять ключевых аспектов, отражающих степень интеграции ИИ в жизнь регионов:

  • Рынок труда: реальный спрос на ИИ-специалистов, уровень зарплат и динамика закрытия вакансий.

  • Научная активность: исследовательский потенциал, измеряемый через количество релевантных научных публикаций.

  • Медиаприсутствие: интенсивность и тональность обсуждения темы ИИ в СМИ и социальных медиа.

  • Поисковый интерес: уровень заинтересованности жителей технологиями искусственного интеллекта.

  • Образование: доступность и качество программ по ИИ-специальностям в региональных вузах.

Методология рейтинга построена на прозрачных и верифицируемых принципах. Использование нейросети для анализа позволяет обрабатывать огромные массивы данных, выявляя скрытые закономерности. Второй ежегодный Индекс, представленный в октябре 2025 года, базировался на анализе свыше 4,5 миллионов записей. Весь процесс — от сбора и очистки данных до финального расчета — строится на работе сложных математических моделей, представленных командой Билайна. Партнерами, которые осуществляли сбор информации и публикаций для формирования датасета, при этом выступали компании Brand Analytics, Cyberia и Институт анализа больших данных и ИИ Томского государственного университета. Публикация рейтинга не преследует какие-либо коммерческие цели и не направлена на продвижение каких-либо компаний, услуг или регионов. В новом сезоне Билайн планирует усилить методологию и расширить круг источников данных для формирования рейтинга.

Нина Матвиенко, директор по маркетингу Билайн Big Data & AI:

«Нашей команде очень отзывается поручение Президента РФ о формировании нового ежегодного рейтинга цифровой трансформации, ключевым показателем которого станет внедрение искусственного интеллекта. Ведь компания инициировала проект “Индекс активности регионов в области ИИ” и активно его развивает из года в год. Индекс развития регионов стал полноценным инструментом для изучения разных граней использования ИИ в жизни регионов. Мы планируем и дальше развивать наше исследование, масштабируя его под новые вызовы. Надеемся, что накопленный нами опыт может внести значимый вклад в достижение целей, обозначенных Президентом».

Билайн приглашает к сотрудничеству единомышленников — компании, которым также важно развитие ИИ в России, партнеров, обладающих данными для создания всестороннего и всеобъемлющего инструмента оценки цифровой трансформации страны. Оставить заявку можно на сайте проекта, написав на почту организаторам.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru 

г. Москва, ОГРН 1027700166636

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Билайн ИИ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных