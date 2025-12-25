T2 подводит итоги 2025 года Общество

T2, российский оператор мобильной связи, поздравляет клиентов и партнеров с наступающим Новым годом и Рождеством. В 2025 году компания продолжила расширять покрытие сети, улучшать качество связи и устанавливать базовые станции российского производства. Оператор запустил бренд T2 AdTech, укрепил позиции на рынке виртуальных операторов связи и представил новые продуктовые и сервисные решения для частных и корпоративных клиентов. Т2 активно развивала HR-бренд и подтверждала свое лидерство среди работодателей в отраслевых премиях.

Техническое развитие. С начала года Т2 активно продвигается в направлении импортозамещения. В ноябре оператор запустил 1000-ю базовую станцию российского разработчика «Булат», а в конце года их число на сети превысило 1500 по всей стране. Более 30% новых сайтов Т2 за 2025 год работают на оборудовании отечественного производства, всего количество сайтов на «Булате» к концу декабря достигло 3%. Параллельно Т2 приступила к замене оборудования пакетной коммутации. Компания «Протей» первой в России создала ядро сети, способное обслуживать миллионы пользователей одновременно. С 2025 года данное решение обслуживает весь трафик макрорегиона «Волга», в планах на следующий год – макрорегион «Сибирь». К 2028 году импортозамещение коснется всех макрорегиональных площадок Т2. Также в 2025 году Т2 развернула технологию VoWiFi на все регионы присутствия: сейчас голосовой трафик по сети Wi-Fi составляет 4,9 миллиона минут в сутки. При этом трафик VoLTE достиг 400 миллионов минут в сутки. В Московском метрополитене Т2 увеличила скорость мобильного интернета до трех раз за счет добавления диапазона LTE2300. Пиковая скорость – до 200 Мбит/с.

Новый регион. Число регионов присутствия компании Т2 выросло до 70 – оператор вышел на рынок Ставропольского края. Регион стал первым для компании в Северо‑Кавказском федеральном округе. Связь T2 охватила все транспортные хабы и города, а также большинство малых населенных пунктов. На пике стройки оператор устанавливал по 100 базовых станций в неделю. Всего за два года в регионе построили более 1400 сайтов и 4000 базовых станций, связь доступна 99% населения края. С момента запуска на всей территории покрытия региона работают технологии VoLTE и VoWiFi.

T2 AdTech: собственная рекламная платформа. Т2 запустила бренд T2 AdTech и объединила все рекламные активы компании в единое направление. Платформа предоставляет доступ к инвентарю Т2 и партнеров, включая ресурсы ГК «Ростелеком». Охват пользователей на основе технологии Stable ID (стабильного обезличенного идентификатора абонента) достигает 75 миллионов в смартфонах, 53 миллиона в компьютерах, 45 миллионов в Smart TV и 10 миллионов через цифровую наружную рекламу. Среди инструментов платформы – таргетированные размещения, в том числе в Telegram Ads, мобильный перфоманс, программатик-реклама и другие решения.

MVNO. В 2025 году Т2 сохранила лидерство на рынке виртуальных операторов связи: доля компании превысила 60%, при этом в банковском сегменте совместно с Т2 реализуются 87% MVNO-проектов. Фабрика MVNO расширила продуктовую линейку решений для партнеров и запустила сервисы кибербезопасности, программы лояльности, а также решения для домохозяйств – в партнерстве с «Ростелекомом». На форуме «Финополис-2025» Т2 подписала меморандум о взаимодействии с ГПБ Мобайл. Компании уже совместно работают в части противодействия телефонному мошенничеству, и с 2025 года фокусируются на улучшении качества связи в регионах присутствия виртуального оператора, развитии биллинговых решений и продуктов в B2B-сегменте.

Финансовые сервисы. Т2 анонсировала создание первого платежного продукта: совместно с fintech‑компанией Paygine оператор выпустит карту Т2. Помимо этого, оператор расширил портфель иностранных карт в мобильном приложении, включая Visa и Mastercard банков СНГ, «Плати по миру» от банка Гонконга. Также в 2025 году развивались партнерства с Т-Банком, ОТП Банком, финансовым маркетплейсом «Сравни», Московской биржей и другими компаниями.

Розница и операционная эффективность. Т2 и МТС запустили гибридный формат салонов связи. Цель проекта – оптимизировать затраты и повысить эффективность дистрибуции. Кроме того, в салонах Т2 установили биометрические терминалы для оформления SIM-карт иностранным гражданам. Это делает процесс верификации удобнее и помогает упростить исполнение актуальных требований законодательства. На данный момент Т2 оснастила более 400 салонов связи собственными биотерминалами, а к концу I квартала 2026 года планирует увеличить их число до 1000. Также Т2 расширила портфель партнеров федеральных сетей массового потребления до 40.

HR-бренд. В 2025 году оператор стал лауреатом Национальной премии «Бренд года в России» в номинации «HR-бренд». Т2 также получила наивысшую оценку среди операторов «большой четверки» на сервисе отзывов о работодателях Dream Job – 4,4 из 5. Компания системно развивает HR-практики, направленные на поддержку и развитие компетенций сотрудников. Одно из таких направлений – формирование разновозрастной команды. Т2 продолжила масштабировать программу трудоустройства специалистов 50+ в службе поддержки: за два года существования проекта количество сотрудников старшего возраста увеличилось в четыре раза и достигло 15% от всей команды.

Кибербезопасность. Т2 усилила направление кибербезопасности и запустила бренд SafeWall – бесплатную многоуровневую систему защиты абонентов от цифровых угроз. Платформа включает интеллектуальную блокировку подозрительных звонков, бесплатного голосового ассистента, защиту от скрытых подписок и автоматическую маркировку вызовов. Сервис защищает абонентов от попыток несанкционированного входа в аккаунты на Госуслугах, дает возможность запрашивать отчеты об утечках персональных данных от «Солара». В 2025 году Т2 также запустила омниканальную линию для помощи абонентам, столкнувшимся с мошенниками.

Клиентский сервис. За пять лет чат-бот Т2 обработал более 35 миллионов запросов (в среднем 19 500 диалогов в день), а количество обращений через этот канал выросло в 7 раз. За счет роста доли автоматизированных решений в периметре дистанционного сервиса компании удалось на 18% сократить время обработки запросов, перераспределить нагрузку на операторов и повысить качество сервиса. Индекс удовлетворенности клиентов (CSI) за этот период увеличился на 34%.

Развитие продукта. В 2025 году Т2 запустила сразу несколько продуктовых решений, ранее не представленных на рынке. Компания первой в телекоме стала начислять проценты на остаток минут и гигабайтов, а также ввела новое для рынка понятие «Гигабэк» – возврат процента трафика, потраченного в выбранных категориях. Т2 запустила безлимитный трафик на популярные маркетплейсы, а новым клиентам стала бесплатно предоставлять «Вечный номер». Впервые на телеком-рынке абоненты получили возможность кастомизировать название сети с помощью эмодзи. T2 также стал первым оператором, кто предложил клиентам тройной безлимит: на мобильный интернет, звонки внутри сети и SMS по России.

