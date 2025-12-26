Что выгоднее заложить для получения крупной суммы

erid: 2SDnjeZy34t
Когда нужна крупная сумма, а обычный займ не одобряют, оформите кредит под залог. Банк попросит обеспечение, например недвижимость или автомобиль, чтобы снизить риски. А клиент получит более выгодные условия и лояльные требования.
Самый надежный залог — жилая недвижимость. Под нее банки охотно выдают значительные суммы на длительный срок. Закон позволяет закладывать даже единственное жилье, но вы должны понимать, что при просрочках объект заберут.
Недвижимость должна быть в хорошем состоянии, без обременений и юридических проблем. Не подходят аварийные дома, здания под расселение и снос.
Ставка и сумма обычно сопоставимы с залогом городской квартиры, но многое зависит от региона и застройщика. Важна готовность дома, наличие оформленного участка и коммуникаций. Заложить жилье получится, если земля под ним тоже в вашей собственности.
Их стоимость зависит от расположения, коммуникаций и спроса в районе. Условия жестче, а сумма меньше. Банк оценивает площадь дома, этажность, удаленность участка и возможность быстрой реализации. Заложить можно дом с землей или только участок.
Офисы, магазины и склады также интересуют финансовые организации. Но владеть ими вы должны как физическое лицо. Банк анализирует расположение, назначение помещения, спрос и потенциал аренды.
С суммой придется смириться: кредит под залог нежилой недвижимости обычно меньше, чем под квартиру. Банки строже оценивают такие объекты — они менее ликвидны — и условий ставят больше. Но если других активов нет, это лучше, чем отказ.
Банк оценит возраст, пробег и состояние авто. Но одобрит сумму меньше, чем под залог квартиры, так как автомобиль обесценивается быстрее. Пользоваться машиной сможете, но продать или подарить ее не получится, пока не закроете долг.
Сумма кредита ниже, чем под целую квартиру, а ставка выше. Чтобы долю взяли в залог, другие владельцы должны выступить созаемщиками. В итоге обеспечение фактически распространяется на весь объект.
Размер кредита под залог зависит от цены объекта. Обычно можно получить от половины до 80% от рыночной стоимости. Но если в банке поймут, что ваше имущество не смогут быстро продать при необходимости, про залог придется забыть.
Реклама. ПАО «Совкомбанк». ИНН 4401116480 sovcombank.ru
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+