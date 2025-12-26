Что выгоднее заложить для получения крупной суммы

Когда нужна крупная сумма, а обычный займ не одобряют, оформите кредит под залог. Банк попросит обеспечение, например недвижимость или автомобиль, чтобы снизить риски. А клиент получит более выгодные условия и лояльные требования.

Квартира, апартаменты или комната

Самый надежный залог — жилая недвижимость. Под нее банки охотно выдают значительные суммы на длительный срок. Закон позволяет закладывать даже единственное жилье, но вы должны понимать, что при просрочках объект заберут.

Недвижимость должна быть в хорошем состоянии, без обременений и юридических проблем. Не подходят аварийные дома, здания под расселение и снос.

Таунхаус

Ставка и сумма обычно сопоставимы с залогом городской квартиры, но многое зависит от региона и застройщика. Важна готовность дома, наличие оформленного участка и коммуникаций. Заложить жилье получится, если земля под ним тоже в вашей собственности.

Загородная недвижимость и участки

Их стоимость зависит от расположения, коммуникаций и спроса в районе. Условия жестче, а сумма меньше. Банк оценивает площадь дома, этажность, удаленность участка и возможность быстрой реализации. Заложить можно дом с землей или только участок.

Коммерческая недвижимость

Офисы, магазины и склады также интересуют финансовые организации. Но владеть ими вы должны как физическое лицо. Банк анализирует расположение, назначение помещения, спрос и потенциал аренды.

Гаражи и другие нежилые помещения

С суммой придется смириться: кредит под залог нежилой недвижимости обычно меньше, чем под квартиру. Банки строже оценивают такие объекты — они менее ликвидны — и условий ставят больше. Но если других активов нет, это лучше, чем отказ.

Автомобиль

Банк оценит возраст, пробег и состояние авто. Но одобрит сумму меньше, чем под залог квартиры, так как автомобиль обесценивается быстрее. Пользоваться машиной сможете, но продать или подарить ее не получится, пока не закроете долг.

Доля в недвижимости

Сумма кредита ниже, чем под целую квартиру, а ставка выше. Чтобы долю взяли в залог, другие владельцы должны выступить созаемщиками. В итоге обеспечение фактически распространяется на весь объект.

Размер кредита под залог зависит от цены объекта. Обычно можно получить от половины до 80% от рыночной стоимости. Но если в банке поймут, что ваше имущество не смогут быстро продать при необходимости, про залог придется забыть.

