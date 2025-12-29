Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Новости партнеров

Гибридные системы офисных перегородок: как перестраивать планировку без ремонта

29 декабря 2025 09:59

erid: 2SDnjdMp5np

Гибридный формат работы (онлайн и оффлайн) изменил требования к офису. В течение недели меняется состав команд на площадке, растёт доля коротких встреч и видеозвонков, появляются задачи, где нужна изоляция от шума и посторонних взглядов. На этом фоне востребованы варианты, которые позволяют менять конфигурацию помещений без капитальных работ. К таким решениям относятся гибридные системы офисных перегородок: сочетание стационарных модулей стеклянных перегородок и трансформируемых элементов (раздвижных, складных, мобильных).

Такие системы применяют в зонах open space, коворкингах, переговорных блоках и учебных аудиториях внутри офиса. Они позволяют разделить пространство на кабинеты, переговорные и зоны для звонков, а затем собрать часть перегородок в другое положение или открыть проёмы под мероприятие. Планировка остаётся управляемой, при этом не требуется перенос «мокрых» процессов, демонтаж стен и длительная остановка зоны.

Преимущества гибридной планировки

Ключевое отличие гибридной системы — возможность работать с разными сценариями в одном помещении. Стационарные перегородки формируют постоянные границы: переговорные, кабинеты, серверные, зоны доступа. Трансформируемые элементы дают переменную часть: расширение переговорной, объединение двух комнат в одну, создание временной зоны для командной сессии.

По материалам и конструкциям чаще всего используют стекло в сочетании с профилем и дверными решениями. Стекло помогает сохранять освещённость, а профильная система задаёт геометрию, стыки и места установки уплотнений. Для офисной эксплуатации важно, что качество приватности определяется не только полотном, но и узлами: примыканиями к полу и потолку, стыками модулей, дверным притвором, нижним зазором, проходками коммуникаций.

Рациональность и использование площади

В офисах с гибридным графиком редко требуется одинаковая планировка каждый день. В понедельник нужны комнаты для собеседований, во вторник — несколько переговорных для параллельных созвонов, в конце недели — пространство для презентации. Гибридные перегородки позволяют менять конфигурацию под загрузку: уменьшать избыточные площади, добавлять небольшие комнаты для звонков, объединять помещения под групповые встречи.

С точки зрения эксплуатации это снижает зависимость от одного «большого зала», который большую часть времени используется не по назначению. При грамотном проектировании изменения выполняются без строительного цикла: перестройка ограничивается перемещением панелей, открытием/закрытием проёмов и перенастройкой отдельных узлов.

Как выбрать подходящую систему

  • При выборе гибридных офисных перегородок обычно оценивают несколько параметров:
  • Назначение: переговорные, кабинеты, зоны звонков, учебные комнаты, клиентские зоны.
  • Сценарии трансформации: что именно должно объединяться/разделяться и как часто.
  • Приватность: визуальная (экраны, документы) и акустическая (разборчивость речи за пределами комнаты).
  • Конструкция: стационарная часть, тип трансформируемых элементов, наличие парковочной зоны для панелей.
  • Дверь: распашная или раздвижная, требования к уплотнениям и контролю зазоровД
  • Потолок и инженерия: наличие запотолочного пространства, вентиляция, места проходок и их герметизация.
  • Безопасность и эксплуатация: тип стекла, маркировка, требования к проходам и маршрутам движения.

Чтобы система работала предсказуемо, на этапе проекта фиксируют сценарии использования и параметры приватности, а затем проверяют узлы примыкания и дверь как наиболее чувствительные точки. Это снижает риск, когда визуально перегородка выглядит как «комната», но фактически переговоры слышны в коридоре или в соседней зоне.

Компания "МодульГласс" проектирует и устанавливает стеклянные перегородки для офисов: с их помощью можно аккуратно выделить переговорные, рабочие и рекреационные зоны, сохранив свет и ощущение открытого пространства. Многолетняя практика работы с офисными интерьерами и бизнесами разных масштабов позволяет специалистам компании предложить оптимальную конфигурацию перегородок и взять на себя весь цикл работ — от замера и проектирования до изготовления и монтажа на объекте.

Реклама. ООО СК «МодульГЛАСС». ИНН 5259099701 mglassnn.ru

