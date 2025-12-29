Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Культура и отдых

В Нижнем Новгороде прошла зрительская премьера сериала "Ландыши. Вторая весна"

29 декабря 2025 11:56 Культура и отдых
В Нижнем Новгороде прошла зрительская премьера сериала Ландыши. Вторая весна

26 декабря в нижегородском кинотеатре «Рекорд» прошел премьерный показ сериала «Ландыши. Вторая весна» (18+) — продолжения одного из самых популярных и обсуждаемых проектов последних лет — «Ландыши. Такая нежная любовь» (18+).

Нижний Новгород стал одним из городов премьерного тура (вместе с Ростовом-на-Дону, Челябинском и Вологдой), где состоялся показ продолжения романтической истории богатой наследницы Кати и простого парня Лехи.

Нижегородцам картину представили актеры Екатерина Эссен, Евгений Коряковский и кастинг-директор Екатерина Семина.

После просмотра состоялась творческая встреча со зрителями. Гости делились личными историями, которые нашли отражение в сериале. Эмоции зашкаливали: встреча оказалась душевной и многие поклонники сериала не могли сдержать слез.

Скачать фотографии с премьеры

Фотографии онлайн-кинотеатра Wink, фотограф Михаил Солунин

Кадры, постер, трейлер

Копирайт онлайн-кинотеатр Wink.ru

Актер Евгений Коряковский:

«Когда организаторы Wink предложили несколько городов, куда можно было поехать с премьерой, конечно, я выбрал Нижний Новгород. Дело в том, что моя сестра, побывав здесь, с восхищением рассказывала о том, как прекрасен этот город и что мне нужно срочно его посетить. Должен признать, что она оказалась права: у вас действительно очень красивый город! Мы его исследовали не так долго, но это поистине удивительное место для жизни!»

Актриса Екатерина Эссен:

«Хочу выразить искреннюю благодарность за вашу любовь, за ваш выбор и преданность сериалу. Спасибо, что вы с нами! Надеюсь, вам понравится — мы вложили в этот проект сердце и душу, сейчас очень волнуемся и держим кулачки. Давайте вместе посмотрим первую серию «Ландыши. Вторая весна»!»

Кастинг-директор Екатерина Семина:

«Это история о любви, выборе и о нашей сегодняшней реальности. Есть много причин, почему стоит смотреть сериал «Ландыши. Вторая весна», но главный посыл: каждый «Леха» обязательно найдет свою «Катю», а каждая «Катя» дождется своего «Леху».

Гостей премьеры также приветствовала директор по работе с массовым сегментом Нижегородского филиала компании «Ростелеком» Юлия Зорина:

«Каждый показ Wink — всегда особое событие и настоящий праздник. В преддверии Нового года премьера сериала «Ландыши. Вторая весна» приобретает особую значимость. За последние несколько лет «Ростелеком» организовал более 20 кинопоказов фильмов из линейки Wink Originals, и гости всегда получают новые впечатления и эмоции. Уверена, что сегодня будет также, ведь в воздухе уже витает ощущение приближающихся праздников, чуда, волшебства, и любви, а сериал как раз об этом».

Накануне премьеры сериала Нижегородский филиал ПАО «Ростелеком» провел розыгрыш среди самых преданных абонентов. Победительнице Анастасии Барышневой торжественно вручили сертификат на бесплатный просмотр онлайн-кинотеатра Wink.

Для зрителей всей страны второй сезон сериала станет доступен в онлайн-кинотеатре Wink уже 1 января 2026 года. В новых эпизодах главную героиню Катю ждут серьезные испытания: распад группы, интриги, борьба за огромное наследство и, главное, поиски мужа Лехи.

Производством сериала занималась компания «Всемирные русские студии» совместно с «НМГ Студией» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), АНО «Таврида.Арт» и контент-студии «Юг. Кино». Режиссером сериала выступил клипмейкер Илья Шпота, для которого этот проект стал дебютом в кино.

Напомним, что премьера первого сезона сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» состоялась на Wink.ru 1 января 2025 года. Мелодрама быстро вызвала симпатию зрителей и стала самым популярным сериалом Wink за первый квартал 2025-го в России. Зрительский рейтинг на Wink.ru по-прежнему держится на отметке 9,5, а на «Кинопоиске» составляет 8,2, проект получил там более 790 тысяч оценок. Телевизионную премьеру первого сезона на СТС посмотрели 13 миллионов зрителей. Сериал занял первое место в рейтинге кино с высоким социальным эффектом, составленном Национальной Медиа Группой и ЦСП «Платформа» по итогам 2024 года и первого квартала 2025-го. Согласно исследованию ведущего портала о кино и сериалах «Кино-Театр.Ру», второй сезон «Ландышей» вошел в лидеры самых ожидаемых российских сериалов.

18+

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».

Реклама. ПАО «Ростелеком» rt.ru

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Кинематограф Кино Ростелеком
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
