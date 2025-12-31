Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Общество

Шалабаев поздравил нижегородцев с наступающим Новым годом

31 декабря 2025 14:43 Общество
Шалабаев поздравил нижегородцев с наступающим Новым годом

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Мэр Юрий Шалабаев поздравил жителей Нижнего Новгорода с наступающим Новым годом. 

"Праздничные дни дарят нам чувство обновления и вдохновения. В преддверии 2026 года мы с благодарностью оглядываемся на прожитый год и отмечаем, какой важный вклад мы все внесли в развитие нашего города: каждый - на своем месте. Благодаря общим усилиям и любви к родному городу Нижний Новгород уверенно движется вперёд, становится современнее и крепче", - отметил градоначальник. 

"Мы строим садики и школы, развиваем центры дополнительного образования наших детей, вкладываемся в модернизацию дорожной инфраструктуры, держим высокую планку благоустройства городских пространств, возрождаем спорт, создаем культурные центры и всё громче заявляем о себе по всей стране. "Нижний - город, в котором хочется жить!" - это сто процентов про нас!" - добавил Шалабаев. 

Мэр призвал жителей любить родной город и гордиться им, а также продолжать помогать властям делать его красивее и комфортнее. 

"Дорогие нижегородцы, желаю вам здоровья, благополучия, тепла и радости в кругу близких. Вместе мы способны на многое! С Новым годом!" - заключил глава городской администрации. 

Ранее с наступающим нижегородцев поздравил губернатор Глеб Никитин. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

