Автоматические выключатели защиты двигателя (АВЗД): комплексная защита от КЗ, перегрузок и обрыва фаз

erid: 2SDnjcczCec

Современные требования к надёжности работы технологического оборудования и снижению простоев делают актуальным применение интегрированных устройств защиты электродвигателей. АВЗД Dekraft (автоматические выключатели защиты двигателя) представляют собой компактное решение, объединяющее функции защиты от короткого замыкания, перегрузки, обрыва фазы и ручного оперативного управления в одном корпусе. Эти устройства постепенно вытесняют традиционную схему "контактор + тепловое реле" благодаря расширенным функциональным возможностям и удобству эксплуатации.

Классическая схема управления асинхронным электродвигателем включает контактор для коммутации силовых цепей, тепловое реле для защиты от перегрузки и автоматический выключатель для защиты от токов короткого замыкания. Эта схема требует монтажа трёх отдельных устройств, занимает значительное место в щите, требует координации характеристик защитных аппаратов. АВЗД объединяет все эти функции в одном корпусе шириной всего 3-4 модуля (54-72 мм).

Конструкция и принцип работы

Автоматический выключатель защиты двигателя представляет собой моторный автомат с ручным приводом, регулируемым электромагнитным расцепителем защиты от короткого замыкания и регулируемым тепловым или электронным расцепителем защиты от перегрузки. Главные контакты АВЗД от Dekraft рассчитаны на номинальные токи от 0,1А до 100А и способны коммутировать как рабочие токи двигателя, так и токи короткого замыкания с отключающей способностью до 50кА.

Тепловой расцепитель, аналогично тепловому реле, основан на биметаллической пластине, которая при превышении установленного тока нагревается и воздействует на механизм расцепления. Электромагнитный расцепитель представляет собой катушку с подвижным сердечником, который при протекании тока короткого замыкания мгновенно втягивается и приводит в действие механизм отключения. Уставка электромагнитного расцепителя обычно составляет 10-14 номинальных токов, что обеспечивает отстройку от пусковых токов двигателя.

Преимущества перед классической схемой

Использование АВЗД вместо связки "контактор + тепловое реле + автомат" даёт ряд преимуществ:

Компактность — АВЗД занимает в 2-3 раза меньше места в распределительном щите, что критично для модернизации существующих щитов с ограниченным свободным пространством. Упрощение монтажа — вместо соединения трёх аппаратов требуется подключить только один. Сокращается количество проводных соединений, снижается вероятность ошибок при монтаже, ускоряется сборка щита. Комплексная защита — помимо защиты от КЗ и перегрузки, АВЗД обеспечивает защиту от обрыва фазы, перекоса фаз, пониженного напряжения. Некоторые модели имеют встроенную защиту от заклинивания ротора. Визуальная индикация — на фронтальной панели АВЗД обычно присутствуют индикаторы причины отключения (перегрузка, КЗ, обрыв фазы), что упрощает диагностику неисправностей. Удобство эксплуатации — ручка управления АВЗД позволяет не только отключать и включать двигатель, но и блокироваться навесными замками для предотвращения несанкционированного включения при проведении ремонтных работ.

Настройка параметров защиты

АВЗД имеют регулятор уставки теплового расцепителя, позволяющий настроить ток срабатывания в соответствии с номинальным током конкретного двигателя. Диапазон регулирования обычно составляет ±25% от среднего значения диапазона аппарата. Например, АВЗД типоразмера 6,3-10А позволяет настроить уставку от 6,3 до 10А. Настройка производится вращением регулятора на фронтальной панели.

Уставка электромагнитного расцепителя обычно нерегулируемая и составляет 12-14 номинальных токов. Это оптимальное значение для большинства асинхронных двигателей с кратностью пускового тока 5-7. В отдельных случаях (например, для двигателей с тяжёлым пуском) могут потребоваться АВЗД со специальными характеристиками расцепителей.

Дистанционное управление и сигнализация

Для интеграции АВЗД в автоматизированные системы управления многие модели комплектуются дополнительными контактными блоками (вспомогательными контактами и контактами сигнализации). Вспомогательный контакт дублирует состояние главных контактов АВЗД (замкнут при включенном выключателе, разомкнут при отключенном) и может использоваться в цепях блокировок или индикации.

Контакт сигнализации (независимый расцепитель) используется для дистанционного отключения АВЗД. При подаче напряжения на катушку независимого расцепителя происходит отключение выключателя независимо от положения ручки управления. Эта функция применяется в системах централизованного управления или аварийного отключения оборудования.

Для дистанционного включения АВЗД (без доступа к ручке управления) некоторые производители предлагают модели с моторным приводом — электромагнитным или электродвигательным. При подаче управляющего сигнала привод автоматически переводит выключатель во включенное положение. Такие устройства применяются в автоматических системах управления технологическими процессами.

Применение и выбор

АВЗД находят применение для защиты электродвигателей насосов, вентиляторов, компрессоров, конвейеров, станков в промышленности, ЖКХ, сельском хозяйстве. При выборе АВЗД необходимо учитывать номинальный ток двигателя, условия пуска (лёгкий или тяжёлый), режим работы (продолжительный или кратковременный с частыми пусками).

Для стандартных применений достаточно обычного АВЗД с тепловым расцепителем. Для ответственных механизмов или двигателей в тяжёлых условиях эксплуатации рекомендуется применение АВЗД с электронным расцепителем, который обеспечивает более точную защиту и расширенные функции: регулируемое время срабатывания, память аварий, температурную компенсацию.

