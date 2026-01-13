У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Новости партнеров

Арочные металлодетекторы RADARPLUS: как выбрать модель под задачу

13 января 2026 11:47

erid: 2SDnjebX5j6

Организация надёжной системы безопасности на промышленных и коммерческих объектах требует комплексного подхода. Одним из ключевых элементов контроля доступа выступает стационарный арочный металлодетектор RADARPLUS Model S - решение, обеспечивающее высокую точность обнаружения и стабильную работу в условиях интенсивного потока людей.

Роль арочных металлодетекторов в системе безопасности

Стационарные арочные металлодетекторы играют центральную роль в предотвращении проноса запрещённых металлических предметов. Они устанавливаются на входах в здания, склады, производственные цеха и другие зоны с ограниченным доступом, обеспечивая автоматизированный контроль без замедления движения посетителей.

Выбор оборудования под условия эксплуатации

Эффективность контроля напрямую зависит от правильного выбора оборудования под конкретные условия эксплуатации. На открытых площадках или в помещениях с высокой влажностью требуется повышенная защита от внешних воздействий, тогда как в офисных или учебных зонах приоритетом становятся комфорт прохождения и минимизация ложных тревог. Именно поэтому производители предлагают специализированные модели с разными техническими характеристиками и уровнями защиты.

При этом важно учитывать не только технические параметры, но и совместимость с уже существующей инфраструктурой безопасности. Современные арочные металлодетекторы проектируются с учётом требований к масштабируемости и взаимодействию с видеонаблюдением, СКУД и другими компонентами единой системы охраны. Это позволяет создавать гибкие и надёжные решения, адаптированные под специфику любого объекта - от небольшого склада до крупного промышленного комплекса.

Функциональные преимущества современных решений

Современные модели отличаются высокой чувствительностью, возможностью тонкой настройки и совместимостью с другими компонентами охранной инфраструктуры. Ключевые достоинства включают:

  • точную локализацию металлических объектов по высоте;
  • адаптацию под условия эксплуатации - от офисов до открытых площадок;
  • минимизацию ложных срабатываний за счёт селективности;
  • высокую пропускную способность без снижения уровня безопасности.

RADARPLUS: выбор между Model S и Model Y

Для помещений с высокой проходимостью идеально подходит стационарный арочный металлодетектор RADARPLUS Model Y. Он оснащён 18 зонами детектирования, сенсорным экраном управления и классом селективности Г, что исключает реакцию на повседневные аксессуары. Пропускная способность достигает 80 человек в минуту при уровне точности не ниже 98%.

Model S, в свою очередь, предлагает 6 независимых зон контроля и гибкую настройку чувствительности. По запросу он может быть оснащён пылевлагозащитой IP65, что позволяет использовать его на улице даже в сложных погодных условиях. Базовая версия имеет защиту IP20 и предназначена для эксплуатации внутри зданий.

Интеграция и применение

Обе модели легко интегрируются с системами контроля и управления доступом (СКУД), а также поддерживают подключение дополнительного оборудования - от ИБП до температурных датчиков. Арочные металлодетекторы RADARPLUS находят применение на предприятиях, в торговых центрах, учебных заведениях, логистических узлах и на охраняемых территориях.

Инвестиции в качественные стационарные металлодетекторы оправданы: они повышают уровень безопасности, снижают риски и оптимизируют процессы контроля. Выбор между Model S и Model Y зависит от условий эксплуатации и требований к точности, но обе модели демонстрируют надёжность, соответствующую современным стандартам защиты.

Фото предоставлено ООО «Новые Технологии». 

Реклама. ООО «Новые Технологии». ИНН 5003144391 radarplus.shop

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных