Арочные металлодетекторы RADARPLUS: как выбрать модель под задачу

erid: 2SDnjebX5j6
Организация надёжной системы безопасности на промышленных и коммерческих объектах требует комплексного подхода. Одним из ключевых элементов контроля доступа выступает стационарный арочный металлодетектор RADARPLUS Model S - решение, обеспечивающее высокую точность обнаружения и стабильную работу в условиях интенсивного потока людей.
Стационарные арочные металлодетекторы играют центральную роль в предотвращении проноса запрещённых металлических предметов. Они устанавливаются на входах в здания, склады, производственные цеха и другие зоны с ограниченным доступом, обеспечивая автоматизированный контроль без замедления движения посетителей.
Эффективность контроля напрямую зависит от правильного выбора оборудования под конкретные условия эксплуатации. На открытых площадках или в помещениях с высокой влажностью требуется повышенная защита от внешних воздействий, тогда как в офисных или учебных зонах приоритетом становятся комфорт прохождения и минимизация ложных тревог. Именно поэтому производители предлагают специализированные модели с разными техническими характеристиками и уровнями защиты.
При этом важно учитывать не только технические параметры, но и совместимость с уже существующей инфраструктурой безопасности. Современные арочные металлодетекторы проектируются с учётом требований к масштабируемости и взаимодействию с видеонаблюдением, СКУД и другими компонентами единой системы охраны. Это позволяет создавать гибкие и надёжные решения, адаптированные под специфику любого объекта - от небольшого склада до крупного промышленного комплекса.
Современные модели отличаются высокой чувствительностью, возможностью тонкой настройки и совместимостью с другими компонентами охранной инфраструктуры. Ключевые достоинства включают:
Для помещений с высокой проходимостью идеально подходит стационарный арочный металлодетектор RADARPLUS Model Y. Он оснащён 18 зонами детектирования, сенсорным экраном управления и классом селективности Г, что исключает реакцию на повседневные аксессуары. Пропускная способность достигает 80 человек в минуту при уровне точности не ниже 98%.
Model S, в свою очередь, предлагает 6 независимых зон контроля и гибкую настройку чувствительности. По запросу он может быть оснащён пылевлагозащитой IP65, что позволяет использовать его на улице даже в сложных погодных условиях. Базовая версия имеет защиту IP20 и предназначена для эксплуатации внутри зданий.
Обе модели легко интегрируются с системами контроля и управления доступом (СКУД), а также поддерживают подключение дополнительного оборудования - от ИБП до температурных датчиков. Арочные металлодетекторы RADARPLUS находят применение на предприятиях, в торговых центрах, учебных заведениях, логистических узлах и на охраняемых территориях.
Инвестиции в качественные стационарные металлодетекторы оправданы: они повышают уровень безопасности, снижают риски и оптимизируют процессы контроля. Выбор между Model S и Model Y зависит от условий эксплуатации и требований к точности, но обе модели демонстрируют надёжность, соответствующую современным стандартам защиты.
Фото предоставлено ООО «Новые Технологии».
Реклама. ООО «Новые Технологии». ИНН 5003144391 radarplus.shop
