Т2 запустила связь в новом ледовом дворце в Нижнем Новгороде Спорт

Мобильный оператор Т2 первым из «большой четверки» обеспечил постоянной устойчивой связью новый ледовый дворец в Нижнем Новгороде. Наличие стабильной сети позволит болельщикам делиться эмоциями с матчей и оставаться на связи даже при полной посадке на трибунах. Открытие объекта запланировано на 2026 год.

Оператор Т2 продолжает развитие сети в Нижегородской области. В зоне внимания – объекты, в которых потребление трафика может достигать пиковых значений. Технически сложные здания, такие как ледовый дворец на Стрелке, нуждаются в индивидуальных решениях от операторов, чтобы абоненты оставались на связи даже при заполненных трибунах. Поэтому Т2 в кратчайшие сроки реализовала indoor-покрытие и первой обеспечила постоянную голосовую связь и скоростной мобильный интернет на территории арены.

Такой подход позволил создать в ледовом дворце надежную цифровую инфраструктуру, которая охватывает не только само поле, но и многочисленные технические помещения. Решение рассчитано на высокую плотность пользователей и позволит тысячам гостей и сотрудников одновременно пользоваться мобильными сервисами без перегрузок сети, обеспечивая комфорт, безопасность и современный уровень цифрового сервиса.

Строительство ледового дворца находится на финальной стадии. В 2026 году объект планируют запустить в эксплуатацию. Арена станет «домом» для нижегородского хоккейного клуба «Торпедо». Трибуны смогут вместить до 12 тысяч зрителей, также там появятся две тренировочные площадки на 250 человек каждая.

Алексей Сидоров, директор макрорегиона «Волга» T2:

«Крупные спортивные объекты требуют особого подхода в вопросах их обеспечения мобильной связью. Техническим специалистам важно учитывать не только архитектурные особенности постройки, но и тот факт, что одновременно в сеть будут выходить тысячи пользователей. На новой арене в Нижнем Новгороде мы реализовали решение, благодаря которому стабильный LTE-сигнал будет сохраняться на территории всего комплекса. Нижегородская область является хранителем российских хоккейных традиций, поэтому жители с особой любовью относятся к судьбе нижегородского хоккейного клуба «Торпедо». Уверен, что новая ледовая арена станет достойным местом не только для тренировок наших спортсменов, но и для ярких, громких побед, а абоненты Т2 смогут в числе первых поделиться с друзьями эмоциями от матчей и рассказать о результатах любимой команды».

Источник фото: пресс-служба Т2

Реклама. ООО «Т2 Мобайл» https://nnov.t2.ru/