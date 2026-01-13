ВТБ: в новогодние праздники молодежь удвоила траты по Пушкинской карте Культура и отдых

С 1 по 11 января молодежь стала чаще ходить на культурные мероприятия и платить за них Пушкинской картой. По данным ВТБ, который с 1 января стал новым банком-оператором программы «Пушкинская карта», по сравнению с прошлым годом пользователи увеличили траты по ней почти в 2 раза.



В новогодние праздники пользователи оформили более 700 тыс. Пушкинских карт и купили по ним 2,2 млн билетов на сумму свыше 1,3 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом оплаты по Пушкинским картам выросли почти в 2 раза по количеству и по сумме. Пик пришелся на 2-5 января.



Абсолютным лидером стало кино – на билеты пришлось 88% всех оплат по Пушкинской карте. Средний чек составил 560 рублей. Оставшиеся 12% пришлись на театры, музеи и концерты, где средний чек достиг 950 рублей.



«Новогодние праздники – один из самых активных периодов использования Пушкинской карты. Этому способствуют премьеры фильмов, театральные постановки и выставки, которые мало кого оставляют равнодушными. Мы видим, что эти праздники не стали исключением и молодежь удвоила траты по Пушкинской карте. Для нас было особенно важно обеспечить плавный переход программы в ВТБ, чтобы пользователи не ощутили изменений и с удовольствием посетили любимые культурные события», - отметил Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.



На сегодняшний день ВТБ уже выпустил 5 млн Пушкинских карт. Те, кто пока не оформил карту, могут оформить ее в приложениях «Госуслуги Культура» и ВТБ Онлайн (если пользователь – клиент банка), оформление займет несколько минут.

Фото предоставлено ВТБ.