Общество

Т2 провела лекцию по кибербезопасности для студентов

13 января 2026 14:57 Общество
Т2 провела лекцию по кибербезопасности для студентов

Т2, российский оператор мобильной связи, продолжает повышать уровень цифровой грамотности жителей Нижегородской области. В 2025 году компания провела ряд лекций в колледжах по всему региону. Благодаря этому сотни студентов узнали об актуальных угрозах в сети и разобрались, как использовать современные технологии, не рискуя потерять свои данные.

Встречи со студентами стали одним из важнейших направлений в просветительской работе экспертов Т2. Компания поддерживает молодежные чемпионаты, хакатоны и фестивали, знакомит будущих специалистов не только с технологиями, но и реальными бизнес-процессами.

В минувшем году лекции по кибербезопасности прошли в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Павлове и Перевозе. В ходе встреч с представителями Т2 студенты узнали о социальной инженерии, полезных привычках цифровой гигиены и рисках, с которыми можно столкнуться в повседневной жизни.

По оценкам экспертов, человеческая ошибка является причиной 95% киберинцидентов. Именно поэтому в Т2 считают важным проводить работу с каждым, кто осваивает современные технологии. Для своих абонентов оператор создал уникальную систему SAFEWALL, которая действует на всех без исключения тарифах Т2. С ней прежде платные опции стали базовым уровнем защиты – это блокировка подозрительных звонков, антиспам для SMS, защита от взлома и скрытых подписок.

Алексей Сидоров, директор макрорегиона «Волга» T2:

«Чем раньше формируется культура цифровой безопасности, тем устойчивее будет вся экосистема – от частных пользователей до бизнеса и государственных сервисов. Именно поэтому мы выходим к студентам не только как оператор связи, но и как компания, которая ежедневно работает с реальными киберугрозами. Сегодня цифровая безопасность – это не вопрос теории, а навык, который должен превратиться в ежедневную привычку. Задача Т2 – показать, как технологии работают на практике и почему ответственное поведение в сети становится таким же базовым требованием, как знание цифровых инструментов».

Фото: пресс-служба Перевозского строительного колледжа

Фото: пресс-служба Перевозского строительного колледжа  

Теги:
Кибербезопасность Т2
