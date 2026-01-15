"Песчаная сказка": в Нижегородском цирке — новое шоу Гии Эрадзе с 7 февраля Афиша

Фото: архив шоу продюсерского центра Гии Эрадзе "Песчаная сказка"

С 7 февраля в Нижегородском государственном цирке им. Маргариты Назаровой Заслуженный артист России Гия Эрадзе и Российская государственная цирковая компания представляют шоу «Песчаная сказка» (0+).

Удивительные аттракционы, титулованные артисты продюсерского центра Гии Эрадзе и компании «Росгосцирк», авторские декорации и эксклюзивные костюмы – премьера нового циркового спектакля с единой сюжетной линией!

Шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка» – уникальный цирковой театрализованный спектакль, объединенный единой сюжетной линией, внутри которой каждый номер становится неотъемлемым элементом шоу. Сказочный Джинн и его волшебная лампа в считанные секунды переместят в мир загадочных тайн чарующего востока.

Во время представления зрители смогут побывать в разных историях: всё начинается с восточного базара, плавно переходящего к путешествию во дворец Шейха и каравану величественных верблюдов, которые рисуют витиеватые узоры на манеже. А оказавшись в пустыне, зрители вместе с главным героем увидят скорпионов – акробатов на джамперах, после чего очутятся в замке самой настоящей принцессы, которая играет с белоснежными самоедами. На манеже представлены различные жанры – от эквилибра и акробатики до дрессуры.

Специально для «Песчаной сказки» были разработаны современные масштабные декорации с применением последних технологий: чтобы передать атмосферу востока, был создан роскошный замок, спускающийся на манеж прямо из-под купола цирка, который сразу стал визитной карточкой спектакля. Каждый номер сопровождает графика на трёх огромных экранах.

Практически каждый номер шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка» сопровождает роскошный балет «Королевского цирка». Артисты программы – обладатели высших наград Российских и мировых фестивалей циркового искусства.

Как и во всех проектах Заслуженного артиста РФ Гии Эрадзе, в шоу «Песчаная сказка» отдельное внимание уделяется номерам с животными. Изюминка этого шоу – аттракцион с обезьянами и тремя бегемотами под руководством Народного артиста РФ Тофика Ахундова. Только представьте, эти полуторатонные тяжеловесы исполняют невероятные трюки, достойные книги рекордов Гиннесса, на расстоянии вытянутой руки от зрителей, и восхитят даже самую искушенную публику!

В шоу «Песчаная сказка» продумана каждая деталь, чтобы зритель насладился действием на манеже.

С 7 февраля 2026 года в Нижегородском цирке премьера шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка»!

Представление, которое оставит яркий след в ваших сердцах!

Стоимость билетов от 1000 рублей до 5500 рублей, VIP – 8500 рублей.

* Дети до 3-х лет бесплатно (при наличии свидетельства о рождении).

Купить билеты можно:

- онлайн на сайте: https://www.circus-nnovgorod.ru;

- в кассе Нижегородского цирка ежедневно с 10:00 до 19:00.

