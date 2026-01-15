Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Афиша
15 января 2026 09:50"Песчаная сказка": в Нижегородском цирке — новое шоу Гии Эрадзе с 7 февраля
06 января 2026 15:54Рождественский хоровой собор пройдет в Нижнем Новгороде 16 января
05 января 2026 10:01"Рождественская фиеста" пройдет в Нижнем Новгороде 6 января
03 января 2026 15:32Старт Рождественской фиесты в Нижнем Новгороде отложили из-за непогоды
01 января 2026 14:02Экскурсии с городовыми пройдут в новогодние праздники в Нижнем Новгороде
30 декабря 2025 09:00Куда сходить и что посмотреть в Нижнем Новгороде в новогодние каникулы
26 декабря 2025 19:25Нижегородские театры запустили новогодний марафон спектаклей
25 декабря 2025 13:01Озвучены даты проведения 10-го фестиваля "Горький fest" в Нижнем Новгороде
24 декабря 2025 12:30Нижегородцы получили еще один шанс попасть в поезд Деда Мороза
13 декабря 2025 16:59Фестиваль воздушных шаров пройдет в Нижнем Новгороде с 3 по 8 января
Афиша

"Песчаная сказка": в Нижегородском цирке — новое шоу Гии Эрадзе с 7 февраля

15 января 2026 09:50 Афиша
Песчаная сказка: в Нижегородском цирке — новое шоу Гии Эрадзе с 7 февраля

Фото: архив шоу продюсерского центра Гии Эрадзе "Песчаная сказка"

С 7 февраля в Нижегородском государственном цирке им. Маргариты Назаровой Заслуженный артист России Гия Эрадзе и Российская государственная цирковая компания представляют шоу «Песчаная сказка» (0+). 

Удивительные аттракционы, титулованные артисты продюсерского центра Гии Эрадзе и компании «Росгосцирк», авторские декорации и эксклюзивные костюмы – премьера нового циркового спектакля с единой сюжетной линией!

Шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка» – уникальный цирковой театрализованный спектакль, объединенный единой сюжетной линией, внутри которой каждый номер становится неотъемлемым элементом шоу. Сказочный Джинн и его волшебная лампа в считанные секунды переместят в мир загадочных тайн чарующего востока.

архив шоу продюсерского центра Гии Эрадзе "Песчаная сказка"

Во время представления зрители смогут побывать в разных историях: всё начинается с восточного базара, плавно переходящего к путешествию во дворец Шейха и каравану величественных верблюдов, которые рисуют витиеватые узоры на манеже. А оказавшись в пустыне, зрители вместе с главным героем увидят скорпионов – акробатов на джамперах, после чего очутятся в замке самой настоящей принцессы, которая играет с белоснежными самоедами. На манеже представлены различные жанры – от эквилибра и акробатики до дрессуры. 

архив шоу продюсерского центра Гии Эрадзе "Песчаная сказка"

Специально для «Песчаной сказки» были разработаны современные масштабные декорации с применением последних технологий: чтобы передать атмосферу востока, был создан роскошный замок, спускающийся на манеж прямо из-под купола цирка, который сразу стал визитной карточкой спектакля. Каждый номер сопровождает графика на трёх огромных экранах. 

Практически каждый номер шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка» сопровождает роскошный балет «Королевского цирка». Артисты программы – обладатели высших наград Российских и мировых фестивалей циркового искусства.

архив шоу продюсерского центра Гии Эрадзе "Песчаная сказка"

Как и во всех проектах Заслуженного артиста РФ Гии Эрадзе, в шоу «Песчаная сказка» отдельное внимание уделяется номерам с животными. Изюминка этого шоу – аттракцион с обезьянами и тремя бегемотами под руководством Народного артиста РФ Тофика Ахундова. Только представьте, эти полуторатонные тяжеловесы исполняют невероятные трюки, достойные книги рекордов Гиннесса, на расстоянии вытянутой руки от зрителей, и восхитят даже самую искушенную публику!

В шоу «Песчаная сказка» продумана каждая деталь, чтобы зритель насладился действием на манеже.

архив шоу продюсерского центра Гии Эрадзе "Песчаная сказка"

С 7 февраля 2026 года в Нижегородском цирке премьера шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка»!

Представление, которое оставит яркий след в ваших сердцах!

Стоимость билетов от 1000 рублей до 5500 рублей, VIP – 8500 рублей.

* Дети до 3-х лет бесплатно (при наличии свидетельства о рождении).

Купить билеты можно:

- онлайн на сайте: https://www.circus-nnovgorod.ru

- в кассе Нижегородского цирка ежедневно с 10:00 до 19:00.

2SDnjeindKn Реклама. ИНН 6163152667, ООО «Королевский цирк»

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Цирк Шоу
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных