Общество

Билайн расширил покрытие 4G на городских дорогах Нижнего Новгорода

15 января 2026 11:26 Общество
Билайн расширил покрытие 4G на городских дорогах Нижнего Новгорода

Мобильный оператор обновил инфраструктуру на двух крупных транспортных развязках Нижнего Новгорода – вдоль Комсомольского и Сормовского шоссе. Запущенное компанией телеком-оборудование не только в целом улучшило параметры 4G* на протяжении этих улиц, но и расширило пропускную способность сети для более стабильной работы. 

В частности, базовые станции Билайна заработали недалеко от пересечения улиц Комсомольское шоссе и Проспект Ленина, а также в точке, где улица Коминтерна переходит в Сормовское шоссе. Оба этих дорожных участка считаются одними из самых загруженных в городе, с интенсивным движением машин, особенно в утренние и вечерние часы пик.

Благодаря модернизации водители, проезжая в этой части столицы, могут следить за актуальной ситуацией на дорогах и проверять уведомления на смартфоне, пока стоят в пробке, а пассажиры – коротать время в пути, смотря видеоконтент, слушая музыку и листая социальные сети.  

«И Комсомольское, и Сормовское шоссе – одни из ключевых автотрасс города, связывающие разные районы и отличающиеся серьезным транспортным потоком. Понимая это, наша команда недавно запустила новые станции связи на наиболее трафиковых точках этих дорог, чтобы клиенты при возрастающей нагрузке на сеть могли увеличивать использование мобильного интернета», – комментирует директор Нижегородского отделения Билайна Василий Терещенко. 

Напомним, ранее Билайн провел масштабный рефарминг LTE** 2100 в Нижнем Новгороде, в рамках которого инженеры оператора расширили частотный диапазон 4G на более чем 200 базовых станциях города. 

Результатом технических работ стало не только значительное увеличение емкости сети оператора, но и повышение скорости передачи данных. Все это незамедлительно отразилось на показателях и на реальном клиентском опыте: сегодня даже сравнительно тяжелый контент, например, видео и музыка в интернете, грузится быстрее.

Улучшения распространяются на всю городскую телеком-инфраструктуру оператора. В тех точках, где по требованиям безопасности скорость мобильного интернета ограничена, всем клиентам доступны важные сервисы – так называемые «белые списки». Они включают в себя возможность заказывать такси, совершать онлайн-покупки, общаться и пользоваться государственными услугами. С подробным списком сервисов можно ознакомиться на сайте.

*4G – 4Джи – четвертое поколение мобильной связи. 

**LTE – Long-Term Evolution – долговременное развитие (англ.)

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Теги:
Билайн Сотовые операторы
