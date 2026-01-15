10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Общество

"Ростелеком" инвестирует в цифровое развитие отечественной гостиничной индустрии

15 января 2026 11:58 Общество
Ростелеком инвестирует в цифровое развитие отечественной гостиничной индустрии

«Ростелеком» завершил сделку по приобретению 45% долей в капитале компании «Эртек» — разработчика отечественной системы класса PMS (Property Management System) для комплексного управления объектами размещения ECVI. 

Ранее компании заключили соглашение о стратегическом партнерстве, в рамках которого «Ростелеком» как технологический лидер предоставляет свою инфраструктуру и цифровые сервисы, а «Эртек» — базовое PMS-решение. Таким образом партнеры заложили основу развития единой экосистемы для гостиничной индустрии России — «Цифровой Отель», которая станет драйвером цифровизации отрасли, а также снизит ее зависимость от иностранных поставщиков. 

Экосистема «Цифровой Отель» объединяет отечественные отраслевые решения и передовые технологии, предлагая комплексный подход к управлению всеми аспектами работы объектов размещения — от создания цифровой инфраструктуры до коммуникаций с клиентами. С ее помощью владельцы гостиничного бизнеса любого масштаба, включая отели, апартаменты и базы отдыха, могут оптимизировать расходы, повысить качество обслуживания гостей и уровень автоматизации процессов. Одним из ключевых элементов экосистемы является PMS-система управления отелем, которая интегрируется с цифровыми продуктами «Ростелекома», предоставляемыми по всей стране.

Тимофей Абраменко, вице-президент по развитию продуктов и работе с МСП «Ростелекома»:

«Мы инвестируем в развитие индустрии, внедряя инновационные решения, которые делают гостиничный бизнес более эффективным, безопасным и конкурентоспособным. "Цифровой Отель" — не просто технологическая платформа, это стратегический проект, направленный на трансформацию рынка. Он дает владельцам бизнеса инструмент для создания нового уровня сервиса, который будет эталоном для всей отрасли. Сделка с "Эртеком" станет шагом к достижению нашей цели — создать уникальную экосистему, которая позволит российским отелям не только соответствовать современным требованиям, но и опережать их».

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком»

Реклама. ПАО «Ростелеком» rt.ru

Теги:
Ростелеком
