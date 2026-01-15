У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Общество

Т2 бесплатно защитит всех абонентов от фишинга

15 января 2026 17:56 Общество
Т2 бесплатно защитит всех абонентов от фишинга

Т2, российский оператор мобильной связи, объявляет о завершении масштабного внедрения сервиса «Антифишинг». С помощью функции Т2 обеспечит абонентам круглосуточную безопасность при работе в интернете без дополнительных действий со стороны пользователей. Сервис станет еще одним элементом многоуровневой платформы кибербезопасности SafeWall, доступной бесплатно для всех абонентов оператора. 

Т2 предоставила бесплатный сервис «Антифишинг» всем абонентам. Сервис, разработанный в партнерстве с «Соларом», автоматически блокирует переходы на фишинговые и вредоносные сайты. Функция защитит клиентов Т2 от краж персональных данных, логинов, паролей и банковской информации. База угроз включает более 45 тысяч известных мошеннических ресурсов и обновляется ежечасно. Это позволяет оперативно реагировать на новые угрозы.

Т2 открыла доступ к сервису «Антифишинг» в рамках бесплатного базового слоя многоуровневой системы защиты SafeWall. Платформа уже включает интеллектуальную блокировку подозрительных звонков, бесплатного голосового ассистента, защиту от скрытых подписок и автоматическую маркировку вызовов. Базовый уровень также защищает всех абонентов от попыток несанкционированного входа в их аккаунты на Госуслугах, дает возможность запрашивать отчеты об утечках персональных данных от «Солара» и включает другие бесплатные сервисы безопасности Т2.

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту:

«Защита от кибермошенников не должна зависеть от тарифного плана. Каждый, кто пользуется мобильной связью Т2, автоматически защищен от фишинга, даже если впервые слышит это слово. Мы не просим пользователей разбираться в типах угроз, а встраиваем защиту прямо в сеть: сервис работает 24/7, блокирует десятки тысяч мошеннических сайтов и обновляется каждый час. Тем самым Т2 продолжает делать цифровую среду безопасной по умолчанию».

Алексей Сидоров, директор макрорегиона «Волга» Т2:

«По мере того, как развиваются цифровые сервисы, становятся сложнее и мошеннические схемы. Для Т2 важно, чтобы базовый уровень защиты был доступен каждому абоненту независимо от тарифа или места проживания. Сервис “Антифишинг” встроен в сеть и работает автоматически, без дополнительных действий со стороны пользователей. Такой подход позволяет эффективно защищать клиентов от актуальных угроз и поддерживать доверие к современным технологиям». 

Фото: Shutterstock, автор Tero Vesalainen
Реклама. ООО «Т2 Мобайл» https://nnov.t2.ru/  

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

