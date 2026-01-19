Продление срока товарного знака Роспатент: когда стоит доверить дело экспертам

В современном бизнес-ландшафте интеллектуальная собственность - не просто актив, а фундамент конкурентоспособности. Особенно это касается зарегистрированных товарных знаков, которые защищают бренды, логотипы и слоганы от незаконного использования. Однако многие владельцы забывают: регистрация - лишь начало пути. Без своевременного обновления статуса объекта права он утрачивает юридическую силу. Именно поэтому продление срока товарного знака Роспатент требует внимательного подхода и профессионального сопровождения.

Что происходит, если пропустить срок обновления?

Срок действия товарного знака в России составляет 10 лет с даты подачи заявки. По истечении этого периода правообладатель обязан подать заявление о продлении. Пропуск даже на один день может привести к аннулированию регистрации. Восстановление возможно, но только в течение года после окончания срока - и при наличии веских оснований. После этого объект переходит в общественное достояние, и любой желающий может его использовать без ограничений.

Зачем нужна помощь специалиста?

Процедура продления кажется простой: заполнить форму, оплатить пошлину, отправить документы. Но на практике возникают нюансы - от технических ошибок в заполнении до несоответствия данных в реестре. Юристы, специализирующиеся на интеллектуальной собственности, знают все тонкости: как правильно указать классы товаров, какие документы нужны для международных знаков, как избежать отказа по формальным основаниям.

Преимущества работы с экспертом

Минимизация рисков ошибок и отказов;

Контроль сроков и напоминания о важных датах;

Подготовка полного пакета документов без лишних усилий со стороны клиента;

Консультации по расширению защиты (например, регистрация в новых классах);

Работа с международными системами (Мадридская система, ЕАПО и др.).

Как выбрать надёжного партнёра?

Не каждый юрист разбирается в особенностях патентного права. Лучше обращаться к компаниям или специалистам, имеющим опыт работы с Роспатентом, положительные отзывы и успешную историю продления десятков, а то и сотен знаков. Также важно, чтобы консультант мог предложить комплексный подход - не только продление, но и анализ текущего состояния бренда, рекомендации по усилению защиты.

Доверие профессионалу - это не трата средств, а стратегическая инвестиция. Потеря товарного знака может стоить гораздо дороже, чем стоимость услуг по его продлению. Особенно если речь идёт об узнаваемом бренде, который уже завоевал доверие потребителей. Профессионалы помогут сохранить не только юридические права, но и репутацию, клиентскую базу и рыночную долю.

