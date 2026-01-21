10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Общество

Клиенты ВТБ совершили в 6 раз больше переводов за рубеж в 2025 году

21 января 2026 13:37
Клиенты ВТБ совершили в 6 раз больше переводов за рубеж в 2025 году

Фото: предоставлено ВТБ

По итогам 2025 года розничные клиенты ВТБ совершили более 13 млн трансграничных переводов в зарубежные страны — в 6 раз больше, чем за предыдущий год. Общий объем операций превысил 294 млрд и вырос в 5,8 раза. В 2026 году банк планирует удвоить объем трансграничных переводов розничных клиентов.

«По итогам прошлого года видим растущий спрос на переводы за рубеж, поэтому продолжим развивать не только исходящие, но и входящие переводы для наших клиентов. Стабильная динамика операций поддерживает популярность таких решений. В этом году особое внимание уделим расчетам физлиц в Китае и сервису оплаты товаров по QR-коду за рубежом. Все это позволит нам нарастить объем трансграничных переводов розничных клиентов вдвое в этом году», — отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.
 
Чаще всего клиенты ВТБ переводили в Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Беларусь, Китай и Казахстан. Основные цели операций — помощь родным и близким, оплата зарубежных сервисов, покупка товаров и услуг, а также пополнение счетов для целей путешествий. Средний чек операции составил 22 тыс. рублей, каждый клиент в среднем совершает 4 операции в месяц.
 
Клиенты банка могут переводить деньги более чем в 150 стран мира, в зависимости от направления совершая операции по номеру карты или телефона, по банковским реквизитам и с выдачей наличными. ВТБ также активно расширяет возможности по оплате товаров по QR-коду за рубежом. Сейчас сервис доступен розничным клиентам банка в трёх странах: Вьетнаме, Кыргызстане и Таджикистане. С момента запуска клиенты совершили свыше 36 тысяч оплат на сумму более 142 млн рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных