Покупай на маркетплейсе и регистрируй онлайн: как активировать сим-карту Билайна

Онлайн-шопинг стал привычным для миллионов людей, и всё больше пользователей покупают сим-карты Билайна на маркетплейсах вместе со смартфонами, аксессуарами или другими товарами. Новый номер Билайна с доставкой можно приобрести на Wildberries, Ozon, Яндекс Маркете, Мегамеркете, или заказать в Самокате.

Параметры сим-карты, приобретённой с доставкой, зависят от её типа.

Если сим-карта не привязана к конкретному региону, он определяется автоматически при установке в устройство — по фактическому местоположению пользователя. Далее происходит присвоение номера и выбор тарифа из доступных вариантов.

Если сим-карта уже привязана к определённому региону, он сохраняется. В отдельных случаях у сим-карты может быть заранее задан тариф — например, если при покупке на маркетплейсе был выбран конкретный вариант. При этом изменить или настроить тарифный план под себя можно в любой момент после получения и активации сим-карты.

Активировать сим-карту можно самостоятельно и полностью в онлайн-режиме на любом устройстве: смартфоне, планшете, ноутбуке (если сим для модема). Для этого не нужно посещать офис оператора, достаточно купить сим-карту удобным способом, вставить ее в устройство и пройти регистрацию, которая занимает всего несколько минут. По статистике Билайна, почти 90% пользователей тратят на активацию не больше 5 минут.

Шаг 1. Вставьте сим-карту и скачайте приложение Билайн

После установки сим-карты телефон определит её автоматически. Если сеть появится не сразу — это нормально, иногда требуется до 1 минуты (в противном случае стоит перезагрузить телефон). Далее скачайте приложение Билайн (12+) и на первом экране нажмите «Активировать сим-карту». Если нет возможности установить приложение Билайн, то активацию можно пройти в браузере — просто перейдите на сайт Билайна.

Шаг 2. Отсканируйте штрихкод карты

Штрихкод находится на пластиковой основе сим. Просто наведите камеру смартфона — данные подтянутся автоматически. Если камера не считывает код, можно ввести номер вручную.

Шаг 3. Выберите новый номер или перейдите в Билайн со своим

При покупке сим-карты у вас есть два варианта: подключить новый номер или перейти в Билайн со своим от другого оператора.

Шаг 4. Авторизуйтесь на Госуслугах

Далее появится окно с авторизацией на Госуслугах. Введите логин и пароль от аккаунта. Если ваша учетная запись на Госуслугах не подтверждена, завершить процедуру не получится, необходимо сначала подтвердить её. Сделать это можно онлайн через некоторые банки или лично в Центре обслуживания пользователей Госуслуг или в МФЦ.

Шаг 5. Подпишите договор через Госключ

Осталось подписать договор. Сделать дистанционно это можно с помощью приложения государственного сервиса для электронной подписи Госключ. Установите его на смартфон, затем откройте и авторизуйтесь через Госуслуги, примите лицензионное соглашение и придумайте пароль для входа. После этого сгенерируйте электронную подпись — несколько секунд водите пальцем по экрану, пока индикатор не достигнет 100%, подтвердите выпуск сертификата и подпишите договор. Документ автоматически будет передан оператору.

Шаг 6. Дождитесь активации

Новый номер активируется в течение нескольких минут, а номер, перенесенный от другого оператора, — до 8 дней — это единое условие для всех операторов связи в России. Во время переноса номера вы сможете пользоваться всеми услугами и преимуществами Билайна с временным номером. Как только процедура будет завершена, оператор уведомит вас по смс.

С Билайном вам станут доступны различные сервисы оператора, позволяющие сделать связь для вас и вашим близких не только выгодной, но и безопасной. Делитесь своим тарифом с родными, а платите как за один, обеспечьте полную защиту с возможностями сервиса «Моя безопасность» от Билайна и настройте «Виртуального помощника», защищающего от спама и мошенников.

