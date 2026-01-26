10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Общество

Т2 предотвратила два миллиарда спам-звонков в 2025 году

26 января 2026 09:52
Т2 предотвратила два миллиарда спам-звонков в 2025 году

T2, российский оператор мобильной связи, эффективно борется с телефонным спамом: за 2025 год бесплатный голосовой ассистент предотвратил более двух миллиардов нежелательных звонков. Это эквивалентно 380 годам времени, которые клиенты могли бы потратить на разговоры с роботами и рекламными агентами, если бы не технологии T2.

В конце 2025 года Т2 завершила распространение бесплатного голосового ассистента на все номера оператора. По итогам года Т2 уберегла своих абонентов от 12 млрд секунд нежелательного телефонного взаимодействия. Это эквивалентно 380 годам «молчания» назойливого спама.

Система антиспама T2, работающая на основе big data, ежедневно анализирует более трех миллионов входящих вызовов, выявляя паттерны, характерные для спама. Это звонки-сбросы, массовые вызовы с одинаковых номеров, короткая продолжительность, низкая реакция пользователей. Алгоритмы работают в реальном времени и не доводят подозрительные вызовы до абонентов.

Голосовой ассистент самостоятельно отвечает на нежелательный звонок или берет на себя разговор, если абоненту неудобно общаться. Ассистент отправляет расшифровку разговора в виде текста и аудио в мобильное приложение Т2. На данный момент функция доступна всем абонентам оператора и не требует дополнительных действий со стороны клиента. Абонент может самостоятельно настроить параметры голосового ассистента в разделе SafeWall приложения Т2. Например, можно выбрать голос ассистента – женский (по умолчанию – Миа) или мужской (Марк).

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2:

«Современный пользователь сталкивается с огромным объемом цифрового шума: звонками от роботов, спам-сообщениями, навязчивыми уведомлениями. Мы понимаем, что большая часть из них просто мешает. Мы поставили себе задачу снизить уровень цифрового перенасыщения. За год предотвратили больше двух миллиардов нежелательных звонков. Это значит, что люди меньше тратят времени на общение с рекламными ботами и на раздражение. Подобными инициативами мы стремимся снизить шум, который мешает человеку сосредоточиться на том, что действительно важно».

Алексей Сидоров, директор макрорегиона «Волга» Т2:

«Сегодня человеку важно не просто оставаться на связи, а чувствовать контроль над своим цифровым пространством. Мы видим, насколько утомительным может быть поток нежелательных звонков, и поэтому делаем технологии защиты доступными. За 2025 год наши решения помогли абонентам избежать более двух миллиардов спам-вызовов — это время, которое люди смогли посвятить себе, работе и близким. Для нас это главный показатель эффективности: технологии должны работать тихо, незаметно и в интересах пользователя».

Фото: Makarova Photo/Shutterstock

Реклама. ООО «Т2 Мобайл» https://nnov.t2.ru/   

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных