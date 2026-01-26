Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
26 января 2026 11:32Магнитная буря в Нижегородской области достигнет пика 29 января
26 января 2026 11:07Общее родительское онлайн-собрание пройдет в Нижнем Новгороде 29 января
26 января 2026 11:05Нижегородская область активно помогает соотечественникам, проживающим за рубежом
26 января 2026 10:54Движение нижегородских трамваев №18 и №27 изменится из-за ремонта в Лапшихе
26 января 2026 10:38Филиал "Т Плюс" обеспечил теплом более 1000 квартир в нижегородских новостройках
26 января 2026 10:36Фекальный потоп на Пермякова в Нижнем Новгороде: что говорят коммунальщики
26 января 2026 10:21"Позвони мне, позвони": россияне в Новый год поздравляли и общались с друг другом почти полмиллиарда минут
26 января 2026 10:20Карантин по бешенству ввели в двух селах Нижегородской области
26 января 2026 10:06Нижегородским школьникам разрешили не ходить в школу в сильные морозы
26 января 2026 09:52Т2 предотвратила два миллиарда спам-звонков в 2025 году
Общество

"Позвони мне, позвони": россияне в Новый год поздравляли и общались с друг другом почти полмиллиарда минут

26 января 2026 10:21 Общество
Позвони мне, позвони: россияне в Новый год поздравляли и общались с друг другом почти полмиллиарда минут

Фото: freepik.com

В новогодние праздники россияне активно поздравляли друг друга звонками по телефону, несмотря на распространённые в медиа тезисы о снижении личного общения. Об этом свидетельствует аналитика Билайна на основе обезличенных данных. 

Ранее ряд изданий выпустили публикации о том, что россияне стали реже поздравлять друг друга с Новым годом по телефону, предпочитая сообщения или вовсе отказываясь от личных поздравлений. Фактическая аналитика на сети Билайна, напротив, демонстрирует устойчивый спрос на голосовую связь в праздничные дни и сохранение привычки поздравлять близких по телефону.

Так, с 00:00 до 23:59 1 января 2026 года количество исходящих звонков в сети оператора выросло на 45% по сравнению с аналогичным днём прошлого года, а входящих — на 34%.

Всего за сутки клиенты Билайна проговорили 426 млн минут. Это на 39% больше, чем годом ранее, и в два раза больше, чем в обычный выходной в декабре. Примечательно, что этот показатель уступает последнему рабочему дню 2025 года, когда клиенты Билайна общались на 17% больше, чем в сутки, на которые пришлась новогодняя ночь. Но 1 января на сети Билайна оказались и настоящие рекордсмены. Один из клиентов за сутки проговорил 1128 минут (18 часов 48 минут), и это только исходящий голосовой трафик.

В среднем одному клиенту Билайна 1 января 2026 года поступило около трёх голосовых вызовов. Доля исходящих звонков выросла на 4 процентных пункта по сравнению с 1 января 2025 года, что также указывает на повышенную инициативу пользователей в праздничный день.

Наиболее заметный относительный рост звонков год к году зафиксирован в регионах Северного Кавказа и Дальнего Востока. 

Топ-10 регионов-лидеров по приросту голосовой активности

  1. Назрань (+119%);

  2. Грозный (+110%); 

  3. Камчатка (+89%); 

  4. Сочи (+88%);

  5. Махачкала (+78%); 

  6. Магадан (+78%); 

  7. Владикавказ (+76%); 

  8. Якутск (+75%);

  9. Краснодар (+60%); 

  10. Сургут (+59%).

По объёму исходящих минут лидерами традиционно стали крупные города и региональные центры. Наибольшая активность зафиксирована в следующих регионах:

  1. Москва (+56%)

  2. Ставрополь (+39%)

  3. Барнуал (+24%)

  4. Санкт-Петербург (+51%)

  5. Краснодар (+60%)

  6. Саратов (+32%)

  7. Волгоград (+41%)

  8. Казань (+54%)

  9. Ростов (+57%)

  10. Уфа (+57%)

Таким образом, в эпоху популярности мессенджеров и быстрых сообщений голосовая связь по-прежнему остаётся важной частью коммуникации в особенные моменты в жизни людей.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Билайн
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных