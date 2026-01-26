"Позвони мне, позвони": россияне в Новый год поздравляли и общались с друг другом почти полмиллиарда минут Общество

В новогодние праздники россияне активно поздравляли друг друга звонками по телефону, несмотря на распространённые в медиа тезисы о снижении личного общения. Об этом свидетельствует аналитика Билайна на основе обезличенных данных.

Ранее ряд изданий выпустили публикации о том, что россияне стали реже поздравлять друг друга с Новым годом по телефону, предпочитая сообщения или вовсе отказываясь от личных поздравлений. Фактическая аналитика на сети Билайна, напротив, демонстрирует устойчивый спрос на голосовую связь в праздничные дни и сохранение привычки поздравлять близких по телефону.

Так, с 00:00 до 23:59 1 января 2026 года количество исходящих звонков в сети оператора выросло на 45% по сравнению с аналогичным днём прошлого года, а входящих — на 34%.

Всего за сутки клиенты Билайна проговорили 426 млн минут. Это на 39% больше, чем годом ранее, и в два раза больше, чем в обычный выходной в декабре. Примечательно, что этот показатель уступает последнему рабочему дню 2025 года, когда клиенты Билайна общались на 17% больше, чем в сутки, на которые пришлась новогодняя ночь. Но 1 января на сети Билайна оказались и настоящие рекордсмены. Один из клиентов за сутки проговорил 1128 минут (18 часов 48 минут), и это только исходящий голосовой трафик.

В среднем одному клиенту Билайна 1 января 2026 года поступило около трёх голосовых вызовов. Доля исходящих звонков выросла на 4 процентных пункта по сравнению с 1 января 2025 года, что также указывает на повышенную инициативу пользователей в праздничный день.

Наиболее заметный относительный рост звонков год к году зафиксирован в регионах Северного Кавказа и Дальнего Востока.

Топ-10 регионов-лидеров по приросту голосовой активности:

Назрань (+119%); Грозный (+110%); Камчатка (+89%); Сочи (+88%); Махачкала (+78%); Магадан (+78%); Владикавказ (+76%); Якутск (+75%); Краснодар (+60%); Сургут (+59%).

По объёму исходящих минут лидерами традиционно стали крупные города и региональные центры. Наибольшая активность зафиксирована в следующих регионах:

Москва (+56%) Ставрополь (+39%) Барнуал (+24%) Санкт-Петербург (+51%) Краснодар (+60%) Саратов (+32%) Волгоград (+41%) Казань (+54%) Ростов (+57%) Уфа (+57%)

Таким образом, в эпоху популярности мессенджеров и быстрых сообщений голосовая связь по-прежнему остаётся важной частью коммуникации в особенные моменты в жизни людей.

