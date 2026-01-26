"Ростелеком" подключил мобильную связь в 37 нижегородских селах и деревнях Общество

«Ростелеком» обеспечил мобильной связью стандарта 4G/LTE 37 малых населенных пунктов* Нижегородской области. Доступ к скоростному мобильному интернету и голосовым вызовам получили более 7 700 сельчан. Проект реализован в конце декабря прошлого года по государственной программе устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Это заключительный этап строительства, запланированный на 2025 год.

Базовые станции размещены на антенно-мачтовых сооружениях, а каналы связи организованы по оптике. За счет этого обеспечивается стабильное покрытие сигналом всей территории населенного пункта и высокая скорость передачи данных. Специалисты компании проложили до вышек более 100 километров волоконно-оптических линий, выполнили монтаж и настройку оборудования.

В 35 из 37 населенных пунктов установлены базовые станции «Булат», работающие на основе отечественного программного обеспечения.

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Количество базовых станций “Булат” в Нижегородской области продолжает расти. В этом году оборудование от российского разработчика и производителя ИТ-систем компании “БУЛАТ” установлено в 65 населенных пунктах региона. Работы выполнены в запланированные сроки. Это результат налаженного серийного производства устройств».

Проект предусматривает строительство сетей мобильной связи стандарта 4G/LTE в населенных пунктах с количеством жителей от 100 до 500 человек. Основные условия для включения сёл и деревень в программу — отсутствие интернета и мнение граждан, проголосовавших на портале «Госуслуги».

Александр Синелобов, министр цифрового развития и связи Нижегородской области:

«Программа УЦН 2.0 реализуется на основании результатов голосования, в котором участвуют сами жители региона. Любой пользователь портала “Госуслуги” может отдать голос за свой населенный пункт, где отсутствует связь. Кроме того, сделать это можно и с помощью почтового письма на адрес Минцифры РФ. Перечень тех сёл и деревень, куда будет проведен интернет, в конечном счете формируется из самых популярных ответов нижегородцев. Голосование за подключение интернета в 2026 году уже окончено, сейчас подводятся его итоги».

«Ростелеком» реализует проект по государственному контракту с Минцифры России при технологической поддержке T2 с 2021 года. За четыре года провайдер обеспечил мобильным интернетом 185 населенных пунктов Нижегородской области.

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».

* Деревни Смирино, Шеляухово, Антониха, Махони, Новая Деревня, Карташиха, Зименки (Шалдежский сельсовет), Лазазей, Сонино, Степаньково;

сёла Журелейка, Кондрыкино, Курлаково, Смагино, Свобода, Большая Арать, Ляпня, Моисеевка, Новоблаговещенское, Казаково, Котиха, Успенское, Белозерово, Ичалово, Покров, Елфимово, Малое Мамлеево, Новоселки, Саврасово, Преснецово, Мальцево, Ожгибовка, Анда;

сельские поселения Молочной фермы, Красный Луч, Димара;

поселок Лещево.