АО "Транснефть – Верхняя Волга" оказало поддержку участникам СВО 

Фото:
АО "Транснефть – Верхняя Волга" выделило благотворительные средства на поддержку участников специальной военной операции из Воротынского округа Нижегородской области.
Финансирование направлено на приобретение техники для оснащения воинского подразделения, где проходят службу в том числе сотрудники АО "Транснефть – Верхняя Волга".
Компания на постоянной основе осуществляет всестороннюю поддержку участникам специальной военной операции. В 2025 году была оказана финансовая поддержка благотворительному фонду "Народный Фронт. Все для победы" для закупки квадрокоптеров и средств мониторинга, а также передана специализированная техника для восстановления инфраструктуры новых регионов. Кроме того, коллектив компании регулярно отправляет гуманитарный груз, оказывает помощь военным госпиталям и поддерживает семьи военнослужащих.
