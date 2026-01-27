АО "Транснефть – Верхняя Волга" оказало поддержку участникам СВО Общество

Фото: служба общественных коммуникаций АО "Транснефть – Верхняя Волга"

АО "Транснефть – Верхняя Волга" выделило благотворительные средства на поддержку участников специальной военной операции из Воротынского округа Нижегородской области.

Финансирование направлено на приобретение техники для оснащения воинского подразделения, где проходят службу в том числе сотрудники АО "Транснефть – Верхняя Волга".

Компания на постоянной основе осуществляет всестороннюю поддержку участникам специальной военной операции. В 2025 году была оказана финансовая поддержка благотворительному фонду "Народный Фронт. Все для победы" для закупки квадрокоптеров и средств мониторинга, а также передана специализированная техника для восстановления инфраструктуры новых регионов. Кроме того, коллектив компании регулярно отправляет гуманитарный груз, оказывает помощь военным госпиталям и поддерживает семьи военнослужащих.