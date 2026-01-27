В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Жить у моря: почему иностранцы выбирают квартиры в Анталии

27 января 2026 12:12

erid: 2SDnjdpx89v

Город на южном побережье Турции, раскинувшийся у склонов Таврских гор и окружённый чистыми водами Средиземного моря, давно олицетворяет собой уют и комфорт проживания. Анталия сочетает в себе историческое наследие, современную инфраструктуру и климат, который радует даже зимой. Именно поэтому всё больше иностранцев рассматривают её как место для постоянного проживания или инвестиций. Особенно популярны квартиры в Анталии https://antalya.etagi.com/realty/ - они доступны по цене, функциональны и часто предлагаются с видом на море или горы.

Ключевые преимущества жилья в этом регионе

Покупка недвижимости в Анталии - это не просто приобретение квадратных метров. Это вложение в качество жизни. Здесь низкие налоги, дружелюбная атмосфера, развитая медицина и образование, а также богатая культурная программа. Город активно развивается: строятся новые парки, дороги, торговые центры и спортивные комплексы. Всё это делает его идеальным для семей с детьми, пенсионеров и молодых специалистов.

Для кого подходят квартиры в Анталии?

Этот вопрос часто задают потенциальные покупатели. Ответ прост: для всех, кто ценит тепло, безопасность и перспективы роста. Инвесторы выбирают жильё здесь из-за стабильного спроса на аренду - туристы ежегодно заполняют отели и частные апартаменты. Те, кто планирует переехать, оценивают доступность товаров, низкий уровень преступности и наличие международных школ. А для тех, кто хочет просто отдыхать - Анталия предлагает множество вариантов для сезонного проживания.

Что важно учесть перед покупкой?

Перед тем как оформить сделку, стоит внимательно изучить рынок, обратиться к проверенным риелторам и юристам. Также важно понимать особенности турецкого законодательства - например, возможность получения вида на жительство после приобретения недвижимости на сумму от 400 тысяч долларов. Не стоит забывать и о коммунальных платежах, обслуживании здания, а также возможных изменениях в налоговом законодательстве.

Топ-5 причин выбрать Анталию для покупки жилья

  • Благоприятный климат круглый год.
  • Высокий спрос на аренду - отличная доходность.
  • Простая процедура оформления документов для иностранцев.
  • Развитая инфраструктура и доступные цены на продукты и услуги.
  • Возможность получить гражданство или ВНЖ через инвестиции.

Как выбрать район для покупки?

Анталия состоит из множества микрорайонов, каждый из которых имеет свои особенности. Например, Кемер и Бельдиби славятся живописными пляжами и спокойной атмосферой, а Кунду - близостью к центру и развитой транспортной сетью. Для любителей шумных вечеринок подойдут районы с ночными клубами и ресторанами, а для семей - тихие кварталы с парками и школами. Решение зависит от целей: инвестиция, отдых или постоянное проживание.

