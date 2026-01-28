Количество уникальных пользователей MAX за декабрь выросло на 12% – big data T2 Общество

Т2, российский оператор мобильной связи, проанализировал рост мессенджера MAX. По данным big data оператора, в четвертом квартале количество уникальных пользователей приложения (MAU) увеличивалось на 1-2 миллиона ежемесячно. Только за декабрь 2025 года показатель вырос на 12% по отношению к предыдущему месяцу. При этом доля устройств Android выше среднего по мессенджерам – 83% против 79% у конкурентов.

Эксперты big data T2 изучили паттерны поведения пользователей MAX в четвертом квартале 2025 года. Дневная аудитория мессенджера среди абонентов Т2 достигла 10,2 млн уникальных абонентов, ежемесячная – приблизилась к 17,1 млн. MAU приложения в ноябре увеличилось на 8% по отношению к октябрю, за декабрь – на 12% в сравнении с ноябрем. При этом количество пользователей Telegram и WhatsApp* в декабре незначительно снизилось – в среднем на 1-3%.

Женщин среди пользователей российского мессенджера больше, чем в среднем у конкурентов: в MAX – 56%, в Telegram и WhatsApp – по 53%. Доля смартфонов Android у MAX также выше показателей других мессенджеров: у российского – 83%, у иностранных – 79%.

Исключительно MAX пользуются 0,6% абонентов Т2 – в основном мессенджер устанавливают как дополнительный. Комбинируют MAX и WhatsApp 2,6% клиентов мессенджеров, на единовременное пользование MAX и Telegram приходится 2,3%. Однако большинство предпочитает общаться сразу в трех приложениях – 52%.

Выводы анализа на основе «больших данных» указывают на стремительный рост мессенджера. Показатели MAX ежемесячно приближаются к средним параметрам по всем приложениям для коммуникации.

Показатели MAU, DAU, а также количество абонентов, которые пользуются исключительно MAX, релевантны для абонентов Т2. Доли сервисов по количеству клиентов рассчитаны от общего числа пользователей мессенджеров в абонентской базе Т2. Анализ поведения среди абонентов всех операторов может отличаться от приведенной статистики.

*Принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ.



Алексей Сидоров, директор макрорегиона «Волга» T2:



«Мессенджер MAX демонстрирует устойчивый рост аудитории, и пользователи все чаще рассматривают его как основной канал коммуникации и получения важной и достоверной информации – от профильных служб до домовых чатов. Учитывая эту динамику и интеграцию с Госуслугами, банками и другими сервисами, T2 одной из первых запустила в MAX канал поддержки клиентов – в интересах абонентов и с фокусом на удобство и безопасность получения консультаций. Мы последовательно развиваем цифровые каналы обслуживания, ориентируясь на реальные сценарии использования сервисов».

Фото: Leszek Glasner/Shutterstock

Реклама. ООО «Т2 Мобайл» https://nnov.t2.ru/