ВТБ существенно снизил ставки по рыночной ипотеке

28 января 2026 15:36 Экономика
Фото: предоставлено ВТБ

ВТБ с 28 января снизил процентные ставки по рыночным ипотечным программам на 3,3 процентных пункта. Существенное снижение ставок стало возможным благодаря улучшению макроэкономических показателей.

По новым условиям минимальные ставки с учетом дисконтов на покупку квартир (на первичном и вторичном рынках) теперь составляют 19,3% годовых, на рефинансирование кредитов на квартиры - 19,6% годовых. Условия по государственным ипотечным программам остаются без изменений: по семейной и IT-ипотеке - 6% годовых, по дальневосточной, арктической и льготной ипотеке в новых регионах - 2% годовых. По комбинированным ипотечным программам минимальные ставки в ВТБ составляют: от 6,97% годовых в сочетании с «семейной» госпрограммой, от 6,99% годовых - с IT-ипотекой.

«Рынок ипотеки прошел переломную точку, и в этом году покажет положительную динамику. Но ключевой сдвиг — в логике поведения клиентов. Многие клиенты уже не хотят откладывать покупку жилья и готовы действовать сейчас, имея чёткий план на будущее рефинансирование», — прокомментировал Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.

По итогам 2025 года банки выдали 4,4 трлн рублей на покупку жилья в ипотеку - всего на 9% ниже уровня предыдущего года. В 2026 году, по прогнозам экспертов ВТБ, объём продаж может вырасти примерно на четверть. Ранее в рамках улучшения условий розничных кредитов ВТБ пересмотрел процентные ставки по кредитам наличными, снизив их в среднем на 2 п.п. Предложение доступно как новым, так и действующим клиентам банка.

Полная стоимость кредита (Новостройка (квартира, таунхаус, апартаменты)) - 20,445% – 28,091%. Полная стоимость кредита (Вторичка (квартира, таунхаус, апартаменты, готовый жилой дом) - 20,445% – 28,499%. Ставка 19,30% годовых действует при условии комплексного страхования, подтверждении дохода и занятости, при первом взносе от 30,1% и с учетом дисконта за перевод заработной платы в банк ВТБ и при сумме кредита более 25 млн руб. для Москвы и МО, Санкт-Петербурга и ЛО или более 10 млн руб. для других регионов. Условия применения дисконта: в течение трех месяцев с даты заключения кредитного договора должно произойти первое зачисление от работодателя на сумму более 400 руб. В противном случае ставка по ипотеке увеличится на 0,5 процентных пункта. Программа на покупку готового и строящегося жилья. Сумма кредита — до 100 млн руб. Валюта кредита — рубли. Срок кредита — от 1 до 30 лет. Условия действительны с 28.01.2026 г. до даты изменения банком условий кредитования. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) на сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик, при наличии) соответствует требованиям Банка и предоставил полный пакет необходимых документов.

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. Реклама.

