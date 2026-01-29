Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Культура и отдых

Wink подводит итоги 2025 года и представляет главные премьеры 2026 года

29 января 2026 10:21
Wink подводит итоги 2025 года и представляет главные премьеры 2026 года

В 2025 году сразу несколько оригинальных проектов онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) вошли в число самых популярных российских сериалов. Лидирующие позиции в рейтингах заняли продолжение криминальной франшизы «Фишер. Затмение» и одна из главных по интересу зрителей премьер прошлого года «Ландыши. Такая нежная любовь», они же возглавили внутренний топ популярности. В целом проекты линейки Wink Originals заняли девять из десяти мест в рейтинге сериалов ушедшего года. Традиционно лидерами просмотров в категории «Кино» стали проекты для детей и семейного просмотра (девять из десяти). Также Wink представил самые ожидаемые оригинальные проекты, которые выйдут в 2026 году.

Топ-10 сериалов 2025 года:

  1. «Фишер» (18+, 1-й и 2-й сезоны).

  2. «Ландыши. Такая нежная любовь» (18+).

  3. «Москва слезам не верит. Все только начинается» (18+).

  4. «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+).

  5. «Дети перемен» (18+).

  6. «Папины дочки. Новые» (16+).

  7. «Комбинация» (18+).

  8. «Плакса» (16+, 1-й и 2-й сезоны).

  9. «Обнальщик» (18+).

  10. «Челюскин. Первые» (18+).

Топ-10 фильмов и мультфильмов 2025 года:

  1. «Три кота. Зимние каникулы» (0+).

  2. «Кракен» (12+).

  3. «Батя 2: Дед» (18+).

  4. «Лунтик. Возвращение домой» (0+).

  5. «Три кота и море приключений» (0+).

  6. «Маша и Медведь в кино: Парк чудес» (6+).

  7. «Царевна-лягушка» (6+).

  8. «Финист. Первый богатырь» (6+).

  9. «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (6+).

  10. «Баба Яга спасает Новый год» (6+).

Премьеры 2026 года

Первая премьера 2026 года — сериал «Ландыши. Вторая весна» (18+). Это продолжение истории любви богатой наследницы Кати в исполнении Ники Здорик и простого танкиста Лехи, которого играет Сергей Городничий. Режиссером стал клипмейкер Илья Шпота, для которого этот проект является дебютом в кино. Сериал возглавил топ-10 по просмотрам в Wink во время новогодних каникул.

29 января в онлайн-кинотеатре Wink стартует второй сезон проекта режиссеров Сергея Тарамаева и Любови Львовой «Дети перемен» (18+) с Викторией Исаковой, Хетагом Хинчаговым, Славой Копейкиным и Макаром Хлебниковым в главных ролях. Во втором сезоне Флора больше не простой водитель троллейбуса, теперь она во главе группировки, контролирующей успешный и не очень законный бизнес. Но роскошный загородный дом, охрана и бронированный автомобиль не спасают ее семью от распада: Руслан отдаляется, Петр ненавидит мать, и только Юра не оставляет попыток помирить родных и воссоединить семью. В продолжении криминальной драмы также снялись Сергей Гилев, Артём Кошман, Руслан Братов, Константин Плотников, Данил Стеклов, Мариэтта Цигаль-Полищук, Алина Дулова и другие актеры.

В 2026 году выйдет продолжение сериала «Отмороженные» (16+) о приключениях четырех приятелей-бандитов из 1990-х, которые случайно попадают в наше время, где их ждут цифровая эпоха с гаджетами, а также старые знакомые и новые проблемы. Режиссерское кресло второго сезона заняла Радда Новикова, а сценарий написала Аня Мирохина (режиссер-постановщик первого сезона). В актерском составе Светлана Иванова, Ян Цапник, Влад Коноплев, Даниил Спиваковский, Кирилл Полухин, Федор Лавров, Нонна Гришаева, Даня Киселев, Ульяна Пылаева и другие.

Самой ожидаемой и яркой премьерой 2026 года должен стать проект «Трудно быть богом» (18+) — первый в истории сериал по мотивам культовой повести Аркадия и Бориса Стругацких. Роль Руматы в нем исполняет сербский актер Александар Радойичич («Балканский рубеж»), а в роли Кондора — Сергей Безруков. В основной кастинг проекта также вошли Виктория Исакова, Фёдор Бондарчук, Никита Кологривый, Фёдор Лавров, Владимир Юматов, Ирина Паутова, Лев Зулькарнаев, Равшана Куркова, Виктор Добронравов, Даниил Киселев, Яна Сексте, Александр Мизёв и многие другие. Режиссер — Дмитрий Тюрин («Триггер», «Эпидемия», «Спойлер», «Магомаев»).

Поклонники Данилы Козловского и большого тенниса очень ждут премьеру проекта «Игра на вылет» (18+). Это первый российский сериал, посвященный теннису. Режиссером спортивной драмы выступает Евгений Корчагин, в других ролях Полина Гухман, Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов, Валентина Малыгина, Валерий Степанов и Олег Чугунов. Консультантами проекта стали Шамиль Тарпищев (теннисист, тренер и президент Федерации тенниса России) и бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге до 18 лет Анастасия Пивоварова, победительница 17 турниров ITF (Международная федерация тенниса). Также прославленная спортсменка стала линейным продюсером «Игры на вылет». В проекте появятся известные теннисисты Дмитрий Турсунов и Николай Давыденко.

Поклонникам франшизы «Фишер» Wink готовит продолжение любимого проекта — остросюжетный детектив «После Фишера. Инквизитор» (18+). История разворачивается в маленьком алтайском городе на границе с тайгой, где находят тело дочери местного чиновника. За расследование берутся местный опер Белова и следователь из Барнаула Терехов. Режиссером-постановщиком проекта выступает Ольга Френкель. Главные роли исполняют Александр Петров, Юлия Снигирь и Полина Гухман.

Сериал-ромком «Гордость» (16+) расскажет о том, как настоящая любовь помогает преодолеть любые предрассудки и найти баланс между национальными традициями и личным выбором. Основная часть действия разворачивается в самых живописных местах солнечной Северной Осетии — Алании. Режиссер проекта — Сергей Арутюнян, главные роли в сериале исполняют Алана Чочиева, Алексей Онежен, Александр Робак, Любовь Толкалина, Сослан Фидаров, Рима Царикати и другие. Генеральным продюсером сериала стал Сергей Бондарчук.

2026-й год только начался, поэтому возможно появление новых ярких проектов Wink, которые пока держатся в секрете.

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».

Реклама. ПАО «Ростелеком» rt.ru.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

