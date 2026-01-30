Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
30 января 2026 13:24Нижегородскую область в 2025 году посетили более 5 млн туристов
30 января 2026 13:10Памятник Лобачевскому могут поставить в Нижнем Новгороде
30 января 2026 12:32Режим повышенной готовности из-за размыва склона отменили у Мызинского моста
30 января 2026 12:15Движение нижегородского трамвая №2 по наружному кольцу восстановлено
30 января 2026 12:11На новогодних каникулах зумеры чаще других смотрели видео, бумеры пользовались маркетплейсами, а миллениалы – нейросетями
30 января 2026 12:06Лучших специалистов по коммуникациям ПФО наградили в Нижнем Новгороде
30 января 2026 11:31Начало ремонта трамвайных путей на Игарской перенесли на 21 февраля
30 января 2026 11:17Беременные нижегородки с ВИЧ начнут получать бесплатные наборы для роддома
30 января 2026 10:58Нижегородцы обвинили ДУК Советского района в показной уборке снега
30 января 2026 10:16Движение трамваев №2 ограничат из-за коммунальной аварии на Ильинке
Общество

На новогодних каникулах зумеры чаще других смотрели видео, бумеры пользовались маркетплейсами, а миллениалы – нейросетями

30 января 2026 12:11 Общество
На новогодних каникулах зумеры чаще других смотрели видео, бумеры пользовались маркетплейсами, а миллениалы – нейросетями

Фото: пресс-служба Билайна

На новогодних праздниках клиенты Билайн активно пользовались мобильным интернетом. По данным оператора, с 31 декабря по 11 января пользователи скачали более 272 тысяч терабайт трафика. Это можно сопоставить с миллиардом просмотренных эпизодов сериала. При этом у каждого поколения оказался свой любимый тип сервисов.

Зумеры (молодые люди до 28 лет) чаще остальных смотрели видео и общались в соцсетях – на это уходило около полутора часов. Миллениалы, более старшее поколение, которым сейчас примерно до 44 лет, чаще остальных пользовались нейросетями (около 12 минут в день).

Поколение Х (Икс – им сейчас от 45 до 59 лет) оказалось самым читающим: в онлайн-сервисах с книгами они в среднем проводили более 20 минут в сутки. Бумеры – поколение «беби-бума», им 60 лет и более, – лидеры по шопингу на маркетплейсах и в сервисах онлайн-образования – более 15 минут. 

Безусловно, все поколения пользовались разнообразными сервисами – от соцсетей и маркетплейсов до игр и видеосервисов. Самую высокую активность в интернете на новогодних каникулах в Нижнем Новгороде показали зумеры. В среднем каждый представитель молодежи проводил в интернете почти 5 часов в день. На втором месте по активности – миллениалы, они сидели в различных приложениях около 4 часов. Представители поколения Х и бумеры уделяли интернет-жизни немногим меньше: 3 часа 43 минуты и 3 часа 38 минут соответственно.

Билайн постоянно модернизирует структуру сети, а также строит новые базовые станции, чтобы клиенты любого возраста по всей России могли оставаться на связи. Даже в праздники, когда нагрузка на сеть заметно возрастает. В 2025 году оператор увеличил темпы строительства базовых станций. Согласно подсчетам инженеров, новое оборудование по всей стране подключалось примерно каждые 15 минут в течение года.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Билайн
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных