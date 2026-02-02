Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
02 февраля 2026 16:03"Цветы как живая благодарность": нижегородские молодогвардейцы почтили подвиг героев Сталинграда
02 февраля 2026 15:17Глеб Никитин изучил опыт поддержки семей в Воронежской области
02 февраля 2026 15:00Нижегородские полицейские получили 29 новых автомобилей для службы
02 февраля 2026 14:48"Единая Россия" в 2026 году масштабирует мероприятия партпроекта "Историческая память"
02 февраля 2026 14:35Число нежелательных звонков снизилось на 23% в Нижегородской области
02 февраля 2026 14:33Суд взыскал более 23,7 млн рублей за свалку в Дальнеконстантиновском округе
02 февраля 2026 14:15Режим повышенной готовности сняли в квартирах поврежденного МКД на Львовской
02 февраля 2026 13:32От закрытого города — к туристическому флагману: как Нижегородская область вошла в топ-3 России
02 февраля 2026 13:30Нижегородская поликлиника №4 запустила ежемесячную вечернюю диспансеризацию
02 февраля 2026 13:10Нижегородских автомобилистов призвали не блокировать трамвайные пути
Общество

Нижегородские полицейские получили 29 новых автомобилей для службы

02 февраля 2026 15:00 Общество
Нижегородские полицейские получили 29 новых автомобилей для службы

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Нижегородской области органы внутренних дел пополнили свой автопарк 29 новыми служебными автомобилями. Церемония передачи техники прошла в ГУ МВД России по региону.

Транспорт поступил в рамках программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Нижегородской области". Девять автомобилей были закуплены за счёт федерального бюджета в рамках нацпроектов.

Распределение машин между подразделениями Главного управления и территориальными органами МВД осуществлялось с учётом оперативной обстановки и текущих потребностей.

Автомобили направлены туда, где они будут наиболее эффективны — в патрулирование, обеспечение безопасности дорожного движения и раскрытие преступлений.

Начальник ГУ МВД России по Нижегородской области генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев поздравил сотрудников органов внутренних дел с поступлением новой техники и пожелал им успехов в работе.

После завершения церемонии сотрудники полиции получили ключи от автомобилей Haval и LADA и выдвинулись к местам службы.

Ранее сообщалось, что 17 новых служебных автомобилей получили сотрудникам нижегородского ГУФСИН.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автомобили МВД
Поделиться:
Новости по теме
02 февраля 2026 13:10Нижегородских автомобилистов призвали не блокировать трамвайные пути
18 января 2026 12:59Продажи "Лады" резко сократились в Нижегородской области в 2025 году
30 декабря 2025 16:11Платные парковки Нижнего Новгорода не подорожают в 2026 году
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных