Нижегородские полицейские получили 29 новых автомобилей для службы

В Нижегородской области органы внутренних дел пополнили свой автопарк 29 новыми служебными автомобилями. Церемония передачи техники прошла в ГУ МВД России по региону.
Транспорт поступил в рамках программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Нижегородской области". Девять автомобилей были закуплены за счёт федерального бюджета в рамках нацпроектов.
Распределение машин между подразделениями Главного управления и территориальными органами МВД осуществлялось с учётом оперативной обстановки и текущих потребностей.
Автомобили направлены туда, где они будут наиболее эффективны — в патрулирование, обеспечение безопасности дорожного движения и раскрытие преступлений.
Начальник ГУ МВД России по Нижегородской области генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев поздравил сотрудников органов внутренних дел с поступлением новой техники и пожелал им успехов в работе.
После завершения церемонии сотрудники полиции получили ключи от автомобилей Haval и LADA и выдвинулись к местам службы.
