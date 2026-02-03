МегаФон прокачал связь на родине Uma2rman Общество

Жителям улицы Бекетова в Нижнем Новгороде стал доступен более быстрый и стабильный мобильный интернет. Специалисты МегаФона провели в этом районе модернизацию оборудования — инженеры перевели частоты в современный стандарт 4G и включили дополнительные мощности.

Работы прошли на базовой станции, расположенной на одной из главных транспортных магистралей Советского района. Здесь находятся крупные жилые массивы, несколько учебных заведений, Нижегородский музыкальный колледж имени Балакирева, клиника и множество коммерческих предприятий. Прославили улицу и нижегородские музыканты братья Владимир и Сергей Кристовские. «Я родился здесь, на Бекетовке, в райских ее садах», — это строчка из песни группы Uma2rman.

Инженеры МегаФона включили дополнительный высокочастотный диапазон LTE и перевели частоты прежнего поколения в современный стандарт, что позволило увеличить скорость интернета и емкость сети. Благодаря модернизации телеком-оборудования пользователи могут комфортнее общаться по телефону, быстрее скачивать «тяжелые» файлы, делать онлайн-заказы через смартфон. Также стало удобнее получать государственные услуги и оплачивать счета, использовать цифровые сервисы и стриминговые платформы.

«Нижегородцы все активнее используют онлайн-образование, телемедицину, удалённую работу и цифровые сервисы, что влечет за собой рост объема передачи данных. Для того чтобы обеспечить нашим клиентам цифровой комфорт, мы расширяем возможности сети. В прошлом году мы построили и модернизировали более 350 телеком объектов по всей области. Начали год активно, причем, как за пределами областного центра, так и в Нижнем Новгороде. Погодные условия сейчас не самые простые, поэтому мы уделяем особое внимание работам по повышению надёжности сети и прокачиваем связь там, где это требует растущий трафик», — подчеркнул директор МегаФона в Нижегородской области Алексей Михайлов.

Согласно обезличенным данным в сети МегаФона, только с начала 2026 года нижегородцы сгенерировали такой объем трафика, которого хватило бы, чтобы почти 10 миллионов раз прослушать все треки из дебютного альбома группы Uma2rman «В городе N».

Фото Евгения Поторочина.

